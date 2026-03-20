20 de marzo de 2026 - 20:10

Graciela Alfano negocia su ingreso a Gran Hermano y promete sacudir la competencia: "Me divierte"

La posibilidad surge en medio de versiones sobre reemplazos y con la producción evaluando cómo cubrir el lugar de Andrea del Boca.

Graciela Alfano manifestó su deseo de que haya una producción sobre su vida.

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Por Redacción Espectáculos

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La posibilidad surge en medio de versiones sobre reemplazos y con la producción evaluando cómo cubrir un lugar que alteró la dinámica del juego.

Graciela Alfano
Graciela Alfano manifestó su deseo de que haya una producción sobre su vida.

Graciela Alfano manifestó su deseo de que haya una producción sobre su vida.

Una negociación en marcha y una postura sin matices

En diálogo con Intrusos, Alfano aseguró que ya proyecta su participación: “Yo le digo a mi representante que empiece a negociar, es porque ya tengo ideas, me divierte”. Su planteo no se limitó a la intención de entrar, sino al tipo de rol que ocuparía: “Yo entro en un lugar a hacer lo que sé hacer, que es show y rating”.

La actriz remarcó el impacto previo que genera su nombre y anticipó el efecto dentro de la casa: “Ya se sabe cómo soy, entro en un lugar y nadie queda quieto”.

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De rechazar el formato a considerarlo una oportunidad

La posible participación contrasta con declaraciones recientes en las que cuestionaba la presencia de figuras en el reality. “Una estrella no puede entrar a Gran Hermano”, había dicho tiempo atrás. Sin embargo, ahora relativizó esa postura con una frase que sintetiza su cambio: “Si no les gustan mis convicciones, tengo otras”.

Más tarde, en DDM, aclaró que las conversaciones con la producción no son nuevas y que existen tratativas desde antes del inicio del programa. También negó haberse postulado por iniciativa propia.

Gran Hermano
La hija de Andrea del Boca habló de la participación de su madre en el reality de Telefe.

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Condiciones y exposición

Alfano fue directa al referirse a su valor dentro del formato: planteó que evalúa condiciones económicas superiores a las de otros participantes y definió su presencia como una “exhibición” que incluye no solo su figura, sino también sus ideas. “Nadie crea contenido como yo”, afirmó.

Sobre su perfil, sostuvo que no le preocupa la exposición y que su objetivo es generar impacto. “Estoy más allá del bien y del mal”, señaló, al tiempo que destacó su vigencia mediática.

Un posible ingreso que reconfiguraría el juego

Mientras se define la evolución de Andrea del Boca, la eventual incorporación de Alfano aparece como un movimiento capaz de alterar estrategias, vínculos y el ritmo del programa.

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