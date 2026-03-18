Graciela Alfano quiere que hagan una serie de su vida y eligió a una polémica actriz para que la interprete

La icónica exvedette Graciela Alfano reveló en medio de sus vacaciones en Uruguay, sus firmes intenciones de llevar su vida a una serie o película biográfica y sorprendió al dar el nombre de su candidata ideal para interpretarla: la China Suárez.

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La declaración de Alfano no fue una simple sugerencia, sino un fuerte respaldo a la actriz en medio de un contexto de máxima tensión. El anuncio llega justo después de que Susana Giménez dejara claro que no desea que la China vuelva a ponerse en su piel en ninguna ficción (tras su participación en En el barro).

A diferencia de otras figuras que buscan mostrar una versión edulcorada de su pasado, Graciela fue tajante sobre lo que espera de su propia biopic : "No quiero que se haga una cosa de que soy genial porque ya lo sé. Me gustaría que se vean las partes más escabrosas, las que tienen un poquito de sangre ", confesó en diálogo con el programa Lape Club Social (América).

Graciela Alfano manifestó su deseo de que haya una producción sobre su vida.

Además, aseguró que su objetivo es que sus "oscuridades salgan a la luz" , mostrando los momentos difíciles por los que tuvo que atravesar a lo largo de su carrera.

Alfano no escatimó en elogios para la actriz, a quien definió como una "chica sin maldad" y a quien considera "casi una hija", a pesar de haber aclarado que no mantienen un vínculo personal estrecho.

China Suárez Graciela Alfano manifestó su deseo de que haya una producción sobre su vida y que la protagonice la China Suárez. web

Además, la mediática aprovechó el aire para lanzar una feroz defensa de las mujeres bellas, alegando que figuras como la China, Pampita Ardohain y Luciana Salazar son castigadas por la sociedad simplemente por su estética:

Sobre Pampita, su defensa se centra en su incorporación a la TV Pública, aclarando que se trata de una producción privada que trae sus propios sponsors y que las críticas sobre el uso de fondos públicos son infundadas. Sobre Luli, fue más como la tratan si razón. "¿A quién molesta esa mujer? Dejen de romperle las pelotas", disparó indignada.

Graciela cerró su descargo asegurando que ella misma ha sufrido este tipo de prejuicio durante décadas: "Nos critican por ser lindas. Es tremendo lo que sufrimos los lindos".