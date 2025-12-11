Graciela Alfano habló de su encuentro con Javier Milei: "Nada descartado"

La actriz y modelo compartió detalles de su encuentro con Karina Milei y el Presidente tras un fin de semana cargado de polo, política y fotos virales. Elogios, sensaciones y una frase que dio que hablar.

Graciela Alfano junto a Javier Milei en el Abierto de Polo, en Palermo.

Graciela Alfano volvió a ocupar el centro de la escena luego de un fin de semana en el que confluyeron polo, política y fotos virales. La actriz y modelo relató cómo fue su cruce con la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y con el propio presidente Javier Milei, episodio del que dio detalles y que dejó varias frases resonando.

Consultada por su encuentro con Karina Milei, Alfano no escatimó elogios: “Me encantó, me impresionó, es mucho más linda personalmente que lo que sale en fotos. Es buenísima y simpática. Una persona súper equilibrada con todo lo que pasa alrededor de ella”.

La actriz también destacó que la hermana del Presidente transmite una particular serenidad: "Está en un lugar más arriba, en el sentido espiritual, mental. Tiene la tranquilidad de los que ya entendieron cómo va la cosa".

La diva también fue retratada junto al presidente, imagen que motivó más comentarios. En declaraciones televisivas, profundizó en la impresión que le generó: “Tiene una energía realmente muy potente. Viene hacia vos y es muy fuerte. Es la energía del león. Estar cerca de él fue una experiencia fuerte, intimida un poco”.