"El escenario más grande hasta ahora": Así será el show de Tan Biónica

Tan Biónica se presentará el sábado 18 de abril en el Teatro Griego Frank Romero Day, en el marco de su gira El Regreso. La a pertura de puertas será a las 18 y el show comenzará a las 21.30. Se trata del único recital de la banda en la región de Cuyo y las entradas, disponibles a través de Fever, están en sus últimos tramos de venta.

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El espectáculo llega a Mendoza después de una serie de presentaciones masivas, entre ellas tres funciones en el estadio de Vélez que convocaron a más de 250.000 personas. Ese regreso a los escenarios comenzó en 2023, tras siete años de pausa, y marcó uno de los retornos más convocantes del rock argentino reciente.

Mirá el video de la canción de Tan Biónica para el Mundial

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“El público se va a encontrar con una experiencia de nivel internacional. Estamos trabajando en un espectáculo que, sin dudas, será uno de los más importantes del año”, anticipó el productor general, Diego Fernández.

Desde lo técnico, la producción prevé “uno de los montajes más grandes realizados en la provincia para un recital”. El escenario “supera los 50 metros de ancho y los 20 metros de altura, con un sistema visual de más de 420 metros cuadrados de pantallas LED”. A esto se suma un diseño de iluminación con cerca de 500 equipos móviles, además de efectos especiales que incluyen láser y pirotecnia.

El predio contará además con sectores gastronómicos, puestos de hidratación, espacios VIP y estacionamiento habilitado en las inmediaciones del Parque General San Martín.

Tan Biónica copó el Hipódromo provincial Tan Biónica copó el Hipódromo provincial

Desde la organización, adelantaron que los objetos permitidos para el ingreso son: celulares, mochilas chicas o riñoneras, anteojos de sol y gorras, cargador inalámbrico, cámaras no profesionales, protector solar y abrigo.

En tanto la lista de los objetos no permitidos se extiende a: encendedor, comida, aerosol, paraguas, selfie sticks, drones, objetos punzantes, pirotecnia, botellas de uso personal, heladeritas, carteles y banderas.

En cuanto al contenido, el show incluye un repaso por los principales discos de la banda: Canciones del huracán (2007), Obsesionario (2010), Destinología (2013) y el reciente El Regreso (2025), que incorpora colaboraciones con artistas como Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag. El repertorio combina esos materiales en una lista que recorre distintas etapas del grupo.

La banda que nunca se despide

Tan Biónica llega con la gira El Regreso, que en otras plazas ya dejó claro que no se trata solo de volver a tocar los hits. El repertorio combina clásicos con el material más reciente, en una especie de equilibrio entre lo que ya está instalado y lo que todavía se está probando en vivo.

Tan Biónica La banda liderada por Chano Charpentier se presenta el 18 de abril en el Teatro Griego.

Después de varios años de pausa y un regreso que empezó en 2023 con estadios llenos, el grupo liderado por Chano Moreno Charpentier parece haber dejado atrás la etapa de la incógnita.