Rata Blanca llega a Mendoza para repasar 35 años de un disco que no envejece

El 18 de abril se presenta Rata Blanca en el Arena Maipú, a las 21. Las entradas están disponibles en Ticketek.com.ar y boletería del Arena. La banda liderada por Walter Giardino llega con la excusa de celebrar 35 años de "Magos, espadas y rosas", el disco que los convirtió en un fenómeno masivo dentro del rock pesado en español.
Editado en 1990, el álbum incluye temas que ya pasaron a una categoría medio intocable, como “La leyenda del hada y el mago” y “Mujer amante”. No es exageración decir que ese disco marcó un antes y un después para el género en la región.
A 35 años del lanzamiento, el grupo sigue activo y girando, con una formación que mantiene a Giardino como eje creativo. Formada a fines de los 80, construyó su lugar a partir de una mezcla poco común para la escena local: heavy metal con influencias neoclásicas.
Su primer disco, editado en 1988, pasó relativamente desapercibido, pero todo cambió en 1990 con Magos, espadas y rosas, un álbum que no solo los llevó al éxito masivo sino que rompió una barrera histórica para el género en Argentina, con millones de copias vendidas y una llegada inédita para el rock pesado. Desde entonces, la banda sostuvo una carrera extensa, con discos como El camino del fuego o La llave de la puerta secreta, giras internacionales y una identidad que, más allá de los cambios de formación, siempre tuvo a Giardino como eje creativo .
En Mendoza, el vínculo con el público se fue construyendo a lo largo de los años con presentaciones regulares y convocantes. En 2010 tocaron en el Auditorio Ángel Bustelo ante más de 1.500 personas como parte del Talismán Tour, y en sus visitas más recientes al Teatro Plaza de Godoy Cruz mantuvieron esa conexión con shows de casi dos horas y repertorios que combinan clásicos y material nuevo.
Incluso con cambios en la formación, la respuesta del público se mantuvo estable, con fans que siguen cantando cada tema de memoria. Esa continuidad es parte de lo que explica por qué la banda sigue girando después de más de tres décadas.