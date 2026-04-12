Rata Blanca llega a Mendoza para repasar 35 años de un disco que no envejece

La banda de Walter Giardino viene para celebrar las tres décadas y media de "Magos, espadas y rosas", el disco que los catapultó entre las bandas más famosas de los '80 y '90.

Rata Blanca, la banda de heavy metal regresa a nuestra provincia para repasar sus clásicos.

El 18 de abril se presenta Rata Blanca en el Arena Maipú, a las 21. Las entradas están disponibles en Ticketek.com.ar y boletería del Arena. La banda liderada por Walter Giardino llega con la excusa de celebrar 35 años de "Magos, espadas y rosas", el disco que los convirtió en un fenómeno masivo dentro del rock pesado en español.

Editado en 1990, el álbum incluye temas que ya pasaron a una categoría medio intocable, como “La leyenda del hada y el mago” y “Mujer amante”. No es exageración decir que ese disco marcó un antes y un después para el género en la región.

Rata Blanca recuerda los 30 años de “Magos, Espadas y Rosas” Rata Blanca recuerda los 35 años de “Magos, Espadas y Rosas” A 35 años del lanzamiento, el grupo sigue activo y girando, con una formación que mantiene a Giardino como eje creativo. Formada a fines de los 80, construyó su lugar a partir de una mezcla poco común para la escena local: heavy metal con influencias neoclásicas.

Su primer disco, editado en 1988, pasó relativamente desapercibido, pero todo cambió en 1990 con Magos, espadas y rosas, un álbum que no solo los llevó al éxito masivo sino que rompió una barrera histórica para el género en Argentina, con millones de copias vendidas y una llegada inédita para el rock pesado. Desde entonces, la banda sostuvo una carrera extensa, con discos como El camino del fuego o La llave de la puerta secreta, giras internacionales y una identidad que, más allá de los cambios de formación, siempre tuvo a Giardino como eje creativo .

Rata Blanca celebra sus 30 años en el Luna Park Rata Blanca en el Luna Park. En Mendoza, el vínculo con el público se fue construyendo a lo largo de los años con presentaciones regulares y convocantes. En 2010 tocaron en el Auditorio Ángel Bustelo ante más de 1.500 personas como parte del Talismán Tour, y en sus visitas más recientes al Teatro Plaza de Godoy Cruz mantuvieron esa conexión con shows de casi dos horas y repertorios que combinan clásicos y material nuevo.