Tan Biónica propone una noche mágica en el Frank Romero Day

¿Cuál es la magia de Tan Biónica ? ¿Cómo logra mantener el cariño de sus fans pese a haber estado más de siete años sin tocar y casi diez sin sacar discos? La respuesta tal vez se esconda en el increíble carisma de un líder que no solo escribe buenas canciones sino que, lejos de esconder sus fragilidades, las comparte con absoluta franqueza dejando expuesta su descarnada humanidad a la opinión pública, y ésta, devuelve el gesto con cariño infinito.

Por eso, el regreso de Tan Biónica, anunciado desde enero, generó gran expectativa entre sus seguidores, hecho que no perdió peso con el correr de las semanas. El grupo llega a Mendoza el próximo 18 de abril con su gira “El Regreso”, para dar un show en el Teatro Griego Frank Romero Day , a las 22. Las entradas se consiguen a través de la plataforma Fever.

La banda vuelve con una propuesta que mezcla lo que ya funciona con lo que todavía necesita probarse en vivo. El show incluye clásicos como “Ciudad mágica”, “La melodía de Dios” o “Ella”, junto con el material de su último disco, “El Regreso”, editado en 2025 después de casi una década sin álbumes de estudio.

Ese disco, que cuenta con colaboraciones de Nicki Nicole , Andrés Calamaro y Airbag, marca una continuidad más que un giro. No hay reinvención total, pero sí una actualización lógica de su sonido pop con ese toque de melancolía urbana tan propio de la banda y que fue el sello que los convirtió en el grupo generacional a principios de los 2010.

Para entender este presente hay que volver un poco atrás. Tan Biónica se formó en 2002 y alcanzó su pico de popularidad con discos como Obsesionario (2010) y Destinología (2013). Después vino el parate en 2016, atravesado por conflictos internos y, sobre todo, por la situación personal de Chano.

El propio cantante fue bastante claro al hablar de ese proceso: “Estuve en lugares muy oscuros y no sabía si iba a poder volver a hacer música”, dijo en distintas entrevistas durante el regreso. No es una frase armada para vender entradas, es más bien el resumen de varios años complicados, con internaciones, problemas de salud mental y adicciones.

"La Melodía de Dios", lo nuevo de Tan Biónica

La vuelta se concretó en 2023 con la gira La Última Noche Mágica, que terminó siendo cualquier cosa menos una despedida. Más de 500.000 personas asistieron a esos shows en Argentina, Latinoamérica y España. Ahí quedó claro que el vínculo con el público seguía intacto, incluso después del silencio.

“Siempre supe que Tan Biónica era más grande que nosotros”, dijo Chano en una entrevista con Rolling Stone Argentina. La frase puede sonar grandilocuente, pero viendo la respuesta del público, tampoco está tan errada.

El presente de Tan Biónica también está atravesado por una exposición distinta de su líder. En una entrevista reciente en el programa Otro Día Perdido, Santiago “Chano” Moreno Charpentier dejó algunas definiciones que ayudan a entender esta nueva etapa. “Valoro mucho que la gente me quiera”, dijo, al referirse al vínculo con el público después de años difíciles, y agregó que hoy ese cariño “va más allá de los fans”, con personas que simplemente se le acercan para preguntarle cómo está.

En la misma charla, también hubo lugar para cierta autocrítica: “Es difícil manejar el éxito y manejar el fracaso”, reconoció, en relación a su recorrido personal . Y quizás la frase que mejor sintetiza su lugar actual dentro del grupo fue otra, más simple y menos épica: “Mi oficio es ser songwriter”, sostuvo, dejando en claro que, más allá del personaje, lo que sigue sosteniendo todo es la escritura de canciones

Tan Biónica- Chano Charpentier

El tour actual funciona como una segunda etapa. Ya no hay misterio sobre si podían volver: volvieron. Ahora el desafío es sostenerlo sin depender únicamente de la nostalgia. Por eso el nuevo material ocupa un lugar importante en el show, aunque nadie puede ser tan ingenuo como para no pensar que el momento más fuerte va a ser cuando suenen los hits.

En Mendoza, el recital aparece como uno de los eventos más convocantes del mes. No tanto por la novedad, sino por lo que implica: una banda que atravesó todo tipo de crisis y que, contra varios pronósticos, sigue en pie junto a un público fiel, variopinto y varioetario. Porque si hay algo de lo que la banda puede estar segura, además del amor de su gente, es que atravesó varias capas generacionales y sigue indemne.