Tan Biónica volvió a Mendoza y desató una fiesta en el Frank Romero Day

Tan Biónica , integrada por Chano, Bambi, Diega y Seby, volvió a pisar fuerte en el país y su paso por Mendoza dejó una de las noches más convocantes del año en el Teatro Griego Frank Romero Day.

La banda desplegó un espectáculo de gran escala que combinó emoción, tecnología y una fuerte conexión con el público. El recital formó parte de la gira El Regreso y cerró con “La melodía de Dios” , luego de un show con más de 20 temas que recorrieron sus grandes éxitos.

El show en Mendoza se dio en el marco de una gira que ya había demostrado su potencia en otras plazas del país. Las tres funciones en Vélez, con más de 250.000 personas, posicionaron este retorno como uno de los más convocantes del rock argentino en los últimos años.

Chano lideró un show de más de 20 temas que hizo cantar y bailar a todo Mendoza.

Ese impulso se trasladó al Frank Romero Day, donde miles de personas se reunieron para reencontrarse con una banda que, desde su regreso en 2023. Las puertas abrieron a las 18 y el público fue colmando el predio con expectativa hasta las 21.30, horario previsto para el inicio del show. Entre los presentes se mezclaban grupos de amigos, familias y parejas , que compartieron la previa bajo un cielo despejado y un clima húmedo que marcó la noche del sábado en Mendoza.

Una puesta técnica imponente con un escenario de gran escala

Apenas uno se acomodaba en su lugar dentro del teatro, el impacto visual era inmediato: un escenario de gran dimensión dominaba el Frank Romero Day, con una pantalla que evocaba a una enorme sala de proyección al aire libre.

El recital no solo se destacó por lo musical, sino también por su despliegue técnico. La producción apostó a “uno de los montajes más grandes realizados en la provincia para un recital”, con una estructura que supera los 50 metros de ancho y los 20 metros de altura, acompañada por un sistema visual de más de 420 metros cuadrados de pantallas LED.

A esto se sumó un diseño de iluminación con cerca de 500 equipos móviles y efectos especiales como láser y pirotecnia, logrando una experiencia completamente inmersiva. En ese sentido, Chano destacó el nivel del espectáculo y el trabajo detrás de escena: “Es la manera que nos busca tocar a nosotros, que nos divierte y creo que es lo que ustedes se merecen, ¿no? Un show de la mejor calidad posible”, y remarcó el rol del equipo técnico: “nuestro equipo técnico de maravilla, verdaderos profesionales, dejándolo todo”.

Inicio vibrante y una lista de temas que hizo saltar al público

El espectáculo comenzó pasadas las 21.40 con un video de Chano acompañado por visuales de su nuevo álbum. La apertura con “Santa María” marcó el tono de una noche cargada de energía, con una seguidilla de canciones que hicieron bailar a todo el teatro griego como “Ella”, “Beautiful” o “Ciudad Mágica”.

El clima fue de fiesta desde el primer momento, con presencia de fanáticos mendocinos y también de otras provincias, como San Luis, que llegaron para ser parte de una de las fechas más esperadas de la gira.

Momentos íntimos y cercanía en medio de una producción gigante

Dentro de una puesta imponente, el show también tuvo espacios más cercanos. Uno de los más destacados fue en el proscenio del escenario, una estructura con una flecha en el centro, donde Chano interpretó dos canciones con guitarra.

Luego se sumaron su hermano y el resto de la banda, generando un momento de mayor intimidad con el público. En esa dinámica también hubo lugar para el cover de “Vasos vacíos” y un tramo especial en el que Bambi interpretó “Mil días” en solitario.

IMG_1817 El Frank Romero Day se llenó de fanáticos que vivieron una noche a pura emoción con Tan Biónica. Proshow

La geografía del Frank Romero Day volvió a ser protagonista, con personas que siguieron el show desde los cerros. Chano hizo referencia a esa postal y dejó una de las frases más recordadas de la noche: “Arriba de esa de esa montaña, cerro. La gente está como puede estar. Algunos pudimos pagar, otros no. Todos disfrutamos de esta noche maravillosa en Mendoza”.

Durante la noche, Chano resumió el espíritu del encuentro con una frase que sintetizó la experiencia: “Nunca lo vamos a olvidar. La melodía de dios, buenas noches”.