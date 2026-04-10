Graciela Alfano confesó una polémica teoría sobre la situación familiar entre Nicole Neumann y Fabián Cubero

La internación de Allegra volvió a colocar en el centro de la escena el vínculo entre Nicole Neumann y Fabián Cubero , reavivó tensiones familiares y abrió un nuevo capítulo mediático marcado por versiones cruzadas, gestos en redes sociales y opiniones sin filtro. El episodio tomó fuerza en La Mañana con Moria, donde Graciela Alfano sorprendió al exponer una teoría sobre la relación entre la modelo y el exfutbolista.

Durante la semana circularon distintas versiones sobre cómo se desarrolló la presencia de ambos padres en la clínica. Algunos periodistas sostuvieron que Cubero permaneció junto a su hija durante toda la internación, mientras que otras fuentes indicaron que Nicole estuvo varias horas aunque no pudo quedarse por la noche debido a cuestiones familiares y la ausencia de Manu Urcera.

En medio de ese escenario confuso, Allegra intervino de manera indirecta en redes sociales al marcar “me gusta” en un posteo interpretado como favorable a su madre y crítico hacia Mica Viciconte, lo que sumó tensión a una relación que ya venía atravesada por conflictos.

En ese contexto, Alfano irrumpió con una lectura tajante que cambió el eje de la discusión. “ Cubero sigue enganchado con Nicole ”, afirmó sin rodeos. Luego profundizó su análisis al describir la dinámica entre ambos: “Nicole tiene esa cosa, que es divina, pero es tan alemana que los deja ahí arando. Él quedó enamorado”. La exvedette incorporó además una interpretación desde lo astrológico: “Tiene esa cosa escorpiana, los deja locos”.

La postura encontró eco en parte del panel. Gustavo Méndez aportó su mirada al señalar: “ Nicole los deja todos patas para arriba ”. Lejos de quedarse en una frase aislada, Alfano avanzó con un análisis más amplio sobre las actitudes públicas de los protagonistas.

“En todas las imágenes que veo de esta gente yo veo tristeza, dureza y ceño fruncido en Cubero y en Mica, y veo rostros más distendidos, alegres y regios en Nicole y en su pareja, este chico Manu, que parece muy concentrado en lo suyo y que además no está contaminado por lo mediático y por este tipo de declaraciones”.

Lecturas sobre gestos y antecedentes del conflicto

Programa / Moria Casán

Alfano, por su parte, llevó su teoría a un plano aún más personal al referirse al costado emocional de Cubero. Incluso vinculó el llanto del exfutbolista, que se viralizó en medios, con una cuestión íntima: “Es que extraña el sexo con Nicole”. La frase generó impacto inmediato en el estudio y consolidó el tono provocador de su intervención.

Antes de cerrar su exposición, Alfano reforzó su postura con una definición que buscó explicar el magnetismo que, según su visión, Nicole ejerce sobre sus exparejas: “Ella tiene todo. Por un lado es escorpiana, que son los más fogosos del horóscopo tradicional, y por el otro es alemana, que dicen que los alemanes son fríos pero no, nada que ver, en la intimidad tienen esa cosa liberal y desprejuiciada que es única”.