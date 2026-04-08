Benjamín Vicuña cruzó a Graciela Alfano tras sus dichos y negó los rumores de romance: "Fue un chiste"

La modelo y ex vedette comentó que se encontró con el actor chileno, lo que despertó una ola rumores y comentarios cargados de insinuaciones.

Benjamín Vicuña habilitó la salida del país de los hijos que tiene con la China Suárez.

Una escena trivial en un evento terminó escalando hasta convertirse en un tema central del espectáculo. Benjamín Vicuña salió a responder luego de que Graciela Alfano relatara un encuentro entre ambos que derivó en versiones de celos, insinuaciones y comentarios que rápidamente se volvieron virales en las redes sociales.

Graciela Alfano Graciela Alfano manifestó su deseo de que haya una producción sobre su vida. web Los comentarios de Graciela Alfano El episodio se originó en el programa Mediodía bien arriba, donde Alfano contó que había estado conversando muy cerca con Vicuña durante un evento. Según su versión, la proximidad se debía al ruido del lugar, pero la situación tomó otro tono cuando mencionó la aparición de Anita Espasandín, pareja del actor. Con su estilo habitual, la describió como alguien que “saltó como una araña” y “se le colgó”, interpretando el gesto como una forma de marcar territorio.

Lejos de moderar el impacto, Alfano profundizó el tono mediático con declaraciones que incluyeron bromas y comentarios provocadores. Aseguró que Vicuña era su “permitido” y deslizó escenarios hipotéticos que incluyeron a Evangelina Anderson, lo que amplificó la repercusión y colocó al actor en el centro de la polémica.

Embed - POLÉMICA: GRACIELA ALFANO Y BENJAMÍN VICUÑA Y UN ENCUENTRO CERCANO La respuesta de Benjamín Vicuña Ante la insistencia de la prensa, Vicuña decidió cerrar el tema sin rodeos. “Fue un chiste”, afirmó, y agregó con visible incomodidad: “Vengo a ver a los amigos y me fumo una que no tengo nada que ver”. Con esa reacción, marcó distancia de las versiones que circularon y dejó en claro su fastidio por la exposición.