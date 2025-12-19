La China Suárez quedó sin abogado en sus causas judiciales con Benjamín Vicuña

La situación se conoció en las últimas horas y generó impacto en el mundo del espectáculo, ya que la actriz aún no definió quién asumirá su defensa.

La China Suárez atraviesa un nuevo frente judicial luego de quedar sin representación legal en las causas familiares que mantiene con Benjamín Vicuña, donde se debaten cuestiones centrales vinculadas a la crianza y el centro de vida de los hijos que tienen en común.

China Suárez y Benjamín Vicuña La renuncia del abogado de la China Suárez La información fue revelada por el periodista Guido Záffora en el programa DDM, donde confirmó en vivo la salida del letrado que hasta ahora llevaba adelante estos temas. “Acaba de renunciar a Agustín Rodríguez”, afirmó el panelista, al dar a conocer la decisión que dejó a Suárez momentáneamente sin abogado en el fuero de familia. Según explicó, la desvinculación se produjo de manera total en casi todos los asuntos judiciales que involucraban a la actriz.

Embed LA CHINA SUÁREZ SE QUEDÓ SIN ABOGADO



Cc #DDM @ddm_ok pic.twitter.com/wPpOXDlEdX — América TV (@AmericaTV) December 19, 2025 Hasta el momento de la renuncia, Agustín Rodríguez era el encargado de representar a la China Suárez en los conflictos legales con Benjamín Vicuña. Su trabajo incluía la administración del régimen de visitas, el seguimiento de las cuotas alimentarias y la tramitación de autorizaciones para viajes al exterior, además de otras cuestiones habituales en procesos familiares de alta exposición mediática. La salida del abogado implica que todos esos expedientes quedaron sin patrocinio legal definido por parte de la actriz.

China Suárez y Benjamín Vicuña La repercusión en el mundo del espectáculo De acuerdo con lo informado en el programa, la renuncia no fue solo de Agustín Rodríguez. Su hijo, Lautaro Rodríguez, que también intervenía en los asuntos legales de la actriz, tomó la misma determinación. Ambos dejaron de representar a la China Suárez en todos los temas familiares, con una única excepción que seguirá su curso. “Solamente van a seguir con un juicio, que es el juicio contra Yanina Latorre”, aclaró Záffora, al detallar el alcance de la salida del estudio jurídico.