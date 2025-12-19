19 de diciembre de 2025 - 21:54

La China Suárez quedó sin abogado en sus causas judiciales con Benjamín Vicuña

La situación se conoció en las últimas horas y generó impacto en el mundo del espectáculo, ya que la actriz aún no definió quién asumirá su defensa.

Benjamín Vicuña y la China Suárez
La renuncia del abogado de la China Suárez

La información fue revelada por el periodista Guido Záffora en el programa DDM, donde confirmó en vivo la salida del letrado que hasta ahora llevaba adelante estos temas. “Acaba de renunciar a Agustín Rodríguez”, afirmó el panelista, al dar a conocer la decisión que dejó a Suárez momentáneamente sin abogado en el fuero de familia. Según explicó, la desvinculación se produjo de manera total en casi todos los asuntos judiciales que involucraban a la actriz.

Hasta el momento de la renuncia, Agustín Rodríguez era el encargado de representar a la China Suárez en los conflictos legales con Benjamín Vicuña. Su trabajo incluía la administración del régimen de visitas, el seguimiento de las cuotas alimentarias y la tramitación de autorizaciones para viajes al exterior, además de otras cuestiones habituales en procesos familiares de alta exposición mediática. La salida del abogado implica que todos esos expedientes quedaron sin patrocinio legal definido por parte de la actriz.

China Suárez y Benjamín Vicuña

La repercusión en el mundo del espectáculo

De acuerdo con lo informado en el programa, la renuncia no fue solo de Agustín Rodríguez. Su hijo, Lautaro Rodríguez, que también intervenía en los asuntos legales de la actriz, tomó la misma determinación. Ambos dejaron de representar a la China Suárez en todos los temas familiares, con una única excepción que seguirá su curso. “Solamente van a seguir con un juicio, que es el juicio contra Yanina Latorre”, aclaró Záffora, al detallar el alcance de la salida del estudio jurídico.

Por el momento, no trascendieron los motivos que llevaron a los abogados a abandonar la representación, ni tampoco hubo confirmación pública por parte de la actriz. Lo cierto es que, mientras define quién tomará la posta, la China Suárez enfrenta un escenario complejo, con causas abiertas y decisiones relevantes por delante que requieren respaldo legal inmediato.

