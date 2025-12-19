19 de diciembre de 2025 - 22:50

La impactante confesión del director de cine Rob Reiner sobre su hijo antes de su fallecimiento

Horas previas a su fallecimiento, el cineasta habló de su relación con su hijo durante una fiesta privada en Los Ángeles y su testimonio conmocionó a los presentes.

La fuerte declaración del director de cine "Creo que mi propio hijo puede hacerme daño". 

Los Andes | Redacción Espectáculos
El caso de asesinato del reconocido director de cine Rob Reiner y su esposa la fotógrafa Michele Singer, continúa en el centro mediático mientras avanza la investigación del caso. La pareja fue encontrada sin vida el pasado domingo 14 de diciembre en si residencia de Brentwood, Los Ángeles. El principal acusado es el hijo mediano del matrimonio, Nick Reiner.

El director habría declarado su miedo de ser lastimado

Según información del medio Daily Mail, una asistente al funeral afirmó que el cineasta estaba "petrificado" ante la posibilidad de que su hijo pudiera lastimarlo.

Incluso el propio Rob Reiner habría anticipado el peligro horas antes de morir. "Me aterra. No puedo creer que vaya a decir esto, pero tengo miedo de mi hijo", confesó el director, según testimonios filtrados a la prensa.

Un punto clave en la investigación es lo ocurrido durante la fiesta de fin de año organizada por el comediante Conan O’Brien, a la que asistió la familia Reiner. Fuentes que se encontraban en el lugar afirman haber visto al joven alterado y que vieron a Nick, quien acudió junto a sus padres, y entre ellos ocurrió una discusión. Luego de esa situación, Rob Reiner y su esposa, Michele Singer, se retiraron del evento, mientras que se desconoce cuál fue el destino inmediato de su hijo.

Esto produjo hipótesis, una de ellas que es Nick regresó a casa con ellos y los mató.

Las declaraciones del hijo de la pareja

Este miércoles, Nick Reiner tuvo su primera presentación ante un juez en la Corte Superior de Los Ángeles. La audiencia estuvo marcada por el silencio, la tensión y una única frase que resumió su intervención: “Sí, su señoría”.

Nick Reiner, acusado de asesinar a sus padres.

A la salida del tribunal, su abogado, Jackson ofreció declaraciones a la prensa y pidió cautela en el tratamiento del caso. “Hay cuestiones muy, muy complejas y serias asociadas a este proceso”, afirmó. Y agregó: “Deben ser examinadas de manera exhaustiva, pero con mucho cuidado”.

El abogado también subrayó el impacto humano del hecho: “Esta es una tragedia devastadora que ha recaído sobre la familia Reiner. Pedimos que el sistema judicial avance como fue diseñado, sin juicios apresurados ni conclusiones precipitadas, sino con moderación, dignidad y respeto”, expresó en declaraciones recogidas por NBC News.

