Se dio a conocer la herencia millonaria que dejó el director de cine Rob Reiner

Rob Reiner, el legendario director estadounidense y su esposa Michele Singer fueron asesinados a puñaladas. El principal sospechoso es su hijo, Nicholas Reiner , quien, según trascendió, arrastraba problemas de adicciones.

El cineasta y su esposa Michele Singer, fotógrafa, fueron encontrados muertos este domingo en su residencia de Brentwood, Los Ángeles. Los cuerpos fueron hallados sin vida por su hija Romy , quien dio aviso a los servicios de emergencia tras ingresar a la vivienda en horas de la tarde.

De acuerdo con versiones difundidas por la prensa norteamericana, Nick Reiner, hijo del matrimonio, está siendo interrogado por las autoridades como persona de interés, aunque aún no ha sido imputado oficialmente .

Luego de que se diera a conocer la trágica noticia del fallecimiento del cineasta y su esposa, los medios han difundido el valor del patrimonio que Reiner acumuló a lo largo de su carrera en Hollywood y la posible millonaria herencia que dejaría a sus herederos.

Gracias a producciones emblemáticas como "This is Spinal Tap" (1984), "Cuenta conmigo" (1986), "La princesa prometida" (1987), "Cuando Harry conoció a Sally" (1986), la adaptación de "Misery" (1990), "Cuestión de honor" (1992) y "Antes de partir" (2007), entre otros, el cineasta logró ganar un importante capital.

Según el portal Celebrity Net Worth, su fortuna alcanzaría unos 200 millones de dólares. A esto se suma un importante patrimonio inmobiliario en zonas exclusivas cercanas a Los Ángeles, que, según medios especializados, incluye una mansión frente al mar en Malibú valorada en unos 20 millones de dólares y la de Brentwood, donde fue asesinado, estimada en más de 10 millones de dólares. La suma total de este patrimonio ascendería a 230 millones de dólares.

Además de su éxito como director, Reiner fue uno de los fundadores del estudio de cine y televisión Castle Rock Entertainment en 1987, junto a Martin Shafer, Andrew Scheinman, Glenn Padnick y Alan Horn (actual presidente de Walt Disney Studios). Castle Rock, que produjo títulos como la serie Seinfeld, fue vendida a Turner Broadcasting en 1993. A pesar de que se desconoce el monto total de la venta, se estima que sumó una gran cifra a su capital.