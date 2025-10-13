13 de octubre de 2025 - 17:20

Diane Keaton dejó una herencia millonaria: cómo la forjó y quiénes la recibirán

La actriz tenía una gran pasión por la arquitectura lo que le dejó un gran patrimonio. Se estima que está por encima de los 100 millones de dólares.

Tras su muerte, se reveló el valor de la millonaria herencia que dejó Diane Keaton por su inversión en casas.&nbsp; &nbsp;

Redacción Espectáculos
La salud de Keaton se había deteriorado en los últimos meses, aunque su declive fue “repentino y totalmente inesperado”.

Hasta el momento, se desconocen los motivos de su muerte. Allegados de la familia confirmaron que su hija Dexter y su hijo Duke se encontraban junto a ella al momento de fallecimiento, y pidieron privacidad en estos momentos de gran dolor.

Diane Keaton dejó una herencia millonaria

Diane Keaton dejó una herencia millonaria estimada en unos 100 millones de dólares originada por su pasión por el diseño y la arquitectura. La actriz tenía un gusto especial por el patrimonio inmobiliario y las casa históricas. Durante su vida, de dedicó a la restauración de diversas propiedades que tras ser remodeladas, luego las vendía. Esto le hizo ganar gran reputación entre celebridades de Los Ángeles, e incluso publicó libros sobre arquitectura e interiorismo.

Es por eso que sus amigos se extrañaron cuando, meses antes de su fallecimiento, se conoció la noticia de que había puesto a la venta la que denominaba la "casa de sus sueños". Se trata de una mansión en Los Ángeles valorada en unos 29 millones de dólares, en la que Keaton había transmitido su deseo de quedarse allí permanentemente a vivir.

La propiedad, que ella misma había diseñado y sobre la que escribió el libro "La casa que construyó Pinterest", era su refugio personal. En ese libro, la actriz contaba que su inspiración provenía de la fábula infantil "Los tres cerditos", la cual aprendió una lección: "Sabía que iba a vivir en una casa de ladrillos cuando fuera mayor".

