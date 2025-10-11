Falleció la actriz Diane Keaton, leyenda de Hollywood y ganadora del Óscar

La legendaria actriz Diane Keaton murió este sábado a los 79 años en California, Estados Unidos . La noticia fue informada por allegados de la familia a la revista People.

Keaton fue un icono del cine , reconocida por su participación en grandes clásicos. La artista saltó a la fama en la década de los 70 por su papel como Kay Adams-Corleono en el clásico de Francis Ford Coppola, El Padrino.

Su prestigio continuó en diversas colaboraciones con el director Woody Allen. Fue precisamente por uno de esos largometrajes, Annie Hall, que ganó el premio Óscar a mejor actriz en 1977. Otros clásicos de su carrera incluyen Alguien tiene que ceder (Something's Gotta Give).

Aunque la actriz falleció en California, no se conocen los motivos de su muerte. Allegados de la familia no brindaron más detalles sobre el deceso y pidieron privacidad en estos momentos de gran dolor.

Diane Keaton se abrió paso en el mundo del espectáculo a finales de los años sesenta, una época en la que los roles femeninos en la pantalla estaban limitados a esposas, amantes, prostitutas o madres. Con inclinación por el canto, dio sus primeros pasos sobre los escenarios teatrales.

En 1968 formó parte del elenco de la producción original de "Hair" en Broadway como suplente. Su decisión de no desnudarse en una escena no pasó desapercibida, marcando desde temprano su fuerte personalidad.

Poco después se presentó al casting de Sueños de un seductor, de Woody Allen. Aunque algunos la consideraban demasiado alta para el papel (mide 1,69 m, unos 4 centímetros más que el director), consiguió quedarse con el rol.

Diane Keaton Diane Keaton y Woody Allen en "Annie Hall"

En 1971, Francis Ford Coppola la eligió para interpretar a Kay Adams, la novia de Michael Corleone en El Padrino. Aunque su personaje tenía escasa profundidad, la película le otorgó una gran visibilidad. Volvió a interpretar a Kay en las dos secuelas, con una participación algo más relevante, aunque según la revista Time, su actuación fue “invisible y pálida”.

La fama verdadera le llegó con Annie Hall, dirigida por Woody Allen, con quien mantenía una relación sentimental y ya había colaborado en otros proyectos. La película no solo reflejaba aspectos de su historia personal con Allen, sino que también introdujo a un personaje inolvidable: una mujer con un particular sentido del humor, despistada, con un estilo único que marcó tendencia.