11 de octubre de 2025 - 16:41

Falleció la actriz Diane Keaton, leyenda de Hollywood y ganadora del Óscar

La icónica actriz estadounidense, reconocida por su papel en clásicos como El Padrino y Annie Hall, falleció a los 79 años en California.

Falleció la actriz Diane Keaton a los 79 años

Falleció la actriz Diane Keaton a los 79 años

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La legendaria actriz Diane Keaton murió este sábado a los 79 años en California, Estados Unidos. La noticia fue informada por allegados de la familia a la revista People.

Leé además

Hice muchas cosas en la cultura de Mendoza, pero porque alrededor de mí hubo siempre mucha gente que lo hizo posible, dice Pinty Saba.

Pinty Saba: "El teatro es un juego serio que nos salva"

Por Ariel Búmbalo
en el teatro cajamarca: como es harta, el unipersonal de salome boustani que estrena este sabado

En el teatro Cajamarca: cómo es "Harta", el unipersonal de Salomé Boustani que estrena este sábado

Por Redacción Espectáculos

Keaton fue un icono del cine, reconocida por su participación en grandes clásicos. La artista saltó a la fama en la década de los 70 por su papel como Kay Adams-Corleono en el clásico de Francis Ford Coppola, El Padrino.

Su prestigio continuó en diversas colaboraciones con el director Woody Allen. Fue precisamente por uno de esos largometrajes, Annie Hall, que ganó el premio Óscar a mejor actriz en 1977. Otros clásicos de su carrera incluyen Alguien tiene que ceder (Something's Gotta Give).

Aunque la actriz falleció en California, no se conocen los motivos de su muerte. Allegados de la familia no brindaron más detalles sobre el deceso y pidieron privacidad en estos momentos de gran dolor.

La historia de Diane Keaton

Diane Keaton se abrió paso en el mundo del espectáculo a finales de los años sesenta, una época en la que los roles femeninos en la pantalla estaban limitados a esposas, amantes, prostitutas o madres. Con inclinación por el canto, dio sus primeros pasos sobre los escenarios teatrales.

En 1968 formó parte del elenco de la producción original de "Hair" en Broadway como suplente. Su decisión de no desnudarse en una escena no pasó desapercibida, marcando desde temprano su fuerte personalidad.

Poco después se presentó al casting de Sueños de un seductor, de Woody Allen. Aunque algunos la consideraban demasiado alta para el papel (mide 1,69 m, unos 4 centímetros más que el director), consiguió quedarse con el rol.

Diane Keaton
Diane Keaton y Woody Allen en

Diane Keaton y Woody Allen en "Annie Hall"

En 1971, Francis Ford Coppola la eligió para interpretar a Kay Adams, la novia de Michael Corleone en El Padrino. Aunque su personaje tenía escasa profundidad, la película le otorgó una gran visibilidad. Volvió a interpretar a Kay en las dos secuelas, con una participación algo más relevante, aunque según la revista Time, su actuación fue “invisible y pálida”.

La fama verdadera le llegó con Annie Hall, dirigida por Woody Allen, con quien mantenía una relación sentimental y ya había colaborado en otros proyectos. La película no solo reflejaba aspectos de su historia personal con Allen, sino que también introdujo a un personaje inolvidable: una mujer con un particular sentido del humor, despistada, con un estilo único que marcó tendencia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

thiago medina se recupera del accidente y le propuso casamiento a daniela celis

Thiago Medina se recupera del accidente y le propuso casamiento a Daniela Celis

Por Redacción Espectáculos
Así es la casa en la que vive Valentina Cervantes en Buenos Aires.

Así es la casa de Valentina Cervantes cuándo está lejos de Enzo Fernández: mucho glamour y comodidad

Por Agustín Zamora
La primera polémica del programa LOL: Pachu Peña acusa a Dani La Chepi de realizar una jugada sucia. 

La polémica de Pachu Peña contra Dani La Chepi durante la grabación de LOL

Por Redacción Espectáculos
La ex Gran Hermano recibió la ayuda de Mirtha Legrand para operarse.

Mirtha Legrand habló sobre el futuro laboral Susana Giménez y una posible biopic sobre su vida

Por Redacción Espectáculos