11 de octubre de 2025 - 00:35

La polémica de Pachu Peña contra Dani La Chepi durante la grabación de LOL

El humorista comentó que incluso acudió a Burlando quien le aseguro que "Te cagó La Chepi de acá a la China".

La primera polémica del programa LOL: Pachu Peña acusa a Dani La Chepi de realizar una jugada sucia.&nbsp;

La primera polémica del programa "LOL": Pachu Peña acusa a Dani La Chepi de realizar una jugada "sucia". 

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El programa LOL: Last One Laughing Argentina” se estrenó a traves de la pantalla de Prime Video bajo la conduccion de Susana Gimenez. El formato se trata de reunir “a un grupo de reconocidos comediantes y talentos emergentes que emplean diversos estilos de comedia, incluyendo stand-up, personajes, improvisación y comedia física, todos compitiendo para hacer reír a sus compañeros mientras mantienen la compostura”.

Leé además

respondio con todo: que dijo susana gimenez luego de las criticas de veronica lozano

Respondió con todo: qué dijo Susana Giménez luego de las críticas de Verónica Lozano

Por Redacción Espectáculos
A través de una entrevista en LAM, Moria Casán anunció que vuelve a la televisión abierta con un programa matutino en El Trece. 

Moria Casán vuelve a la televisión: "Un desafío"

Por Redacción Espectáculos

Ya se dió a conocer la primera polémica del programa, involucra al humorista Pachu Peña, quien rompió el silencio sobre el conflicto que habría tenido con Dani La Chepi durante las grabaciones : “Primero, yo no soy una persona competitiva. Cuando se trata de reunir humoristas es para divertir a la gente, no por un premio”, comenzó diciendo Pachu.

Según contó Pachu, la tensión surgió cuando La Chepi realizó una maniobra que él consideró fuera de las reglas del juego: “Estábamos improvisando y ella me pidió una foto. Me dice ‘sonreí’ y sonreí, ahí me pusieron amarilla, ella ya venía con otras armas, ¿entendés?”.

Pachu Peña busco asesoramiento en Burlando

El actor explicó que, tras el incidente, su molestia fue muy grande e incluso fue a revisar el contrato y consultó al abogado Fernando Burlando: “Sí, fui a ver el contrato, hablé con Burlando. Me dijo: ‘Mirá, te cagaron, pero bueno, no la gente de LOL sino La Chepi. Te cagó La Chepi de acá a la China’”, lanzó entre risas pero dejando claro que la situación fue molesta para él.

Desde hace un tiempo venían circulando que Pachu había sido perjudicado en el reality por una " jugada sucia” de parte de su compañera.

El propio Pachu Peña realizó declaraciones y lo confirmó: “Fue tenso, vino con otras armas. No sé si estaban en el contrato ese tipo de aguerretas, pero bueno es un juego”.

A pesar de esta situación, Pachu aseguró que no tiene rencor y que no piensa devolverle el golpe a La Chepi: “No me gusta entrar en polémicas, pero no me saques de la cancha”, remarcó. Entre risas y picantes declaraciones, el humorista se ganó la simpatía del público al contar su versión sin filtros.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Thylane Blondeau, la joven que fue elegida la niña más linda del mundo hace 16 años.

Fue la "niña más bella del mundo", pero ahora enfrenta críticas por su apariencia: así está a los 26 años

Por Redacción Mundo
Escándalo en la Semana de la Moda de París.

La polémica colección que encendió la pasarela de Jean Paul Gaultier en la semana de la Moda de París

Por Redacción Estilo
Presentaron la estatua de Tina Turner de tres metros en bronce. 

Del homenaje al bochorno: inauguraron una estatua de Tina Turner y desató la polémica

Por Redacción Espectáculos
inesperada polemica por el video de un candidato con 4 animales protegidos muertos

Inesperada polémica por el video de un candidato con 4 animales protegidos muertos

Por Ignacio de la Rosa