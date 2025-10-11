La polémica de Pachu Peña contra Dani La Chepi durante la grabación de LOL

El humorista comentó que incluso acudió a Burlando quien le aseguro que "Te cagó La Chepi de acá a la China".

La primera polémica del programa "LOL": Pachu Peña acusa a Dani La Chepi de realizar una jugada "sucia".

El programa “LOL: Last One Laughing Argentina” se estrenó a traves de la pantalla de Prime Video bajo la conduccion de Susana Gimenez. El formato se trata de reunir “a un grupo de reconocidos comediantes y talentos emergentes que emplean diversos estilos de comedia, incluyendo stand-up, personajes, improvisación y comedia física, todos compitiendo para hacer reír a sus compañeros mientras mantienen la compostura”.

Ya se dió a conocer la primera polémica del programa, involucra al humorista Pachu Peña, quien rompió el silencio sobre el conflicto que habría tenido con Dani La Chepi durante las grabaciones : “Primero, yo no soy una persona competitiva. Cuando se trata de reunir humoristas es para divertir a la gente, no por un premio”, comenzó diciendo Pachu.

Según contó Pachu, la tensión surgió cuando La Chepi realizó una maniobra que él consideró fuera de las reglas del juego: “Estábamos improvisando y ella me pidió una foto. Me dice ‘sonreí’ y sonreí, ahí me pusieron amarilla, ella ya venía con otras armas, ¿entendés?”.

Pachu Peña busco asesoramiento en Burlando El actor explicó que, tras el incidente, su molestia fue muy grande e incluso fue a revisar el contrato y consultó al abogado Fernando Burlando: “Sí, fui a ver el contrato, hablé con Burlando. Me dijo: ‘Mirá, te cagaron, pero bueno, no la gente de LOL sino La Chepi. Te cagó La Chepi de acá a la China’”, lanzó entre risas pero dejando claro que la situación fue molesta para él.

Desde hace un tiempo venían circulando que Pachu había sido perjudicado en el reality por una " jugada sucia” de parte de su compañera.