"LOL: Last One Laughing Argentina", el nuevo programa que conducirá Susana Giménez con famosos

Susana Giménez vuelve a la conducción, aunque no en la televisión abierta sino a través de la pantalla de Prime Video. La diva estará al frente de “LOL: Last One Laughing Argentina”, un formato que ya es un éxito en distintos países y que propone un desafío particular.
En esta programa, diez humoristas competirán entre sí para intentar hacer reír a sus compañeros, pero deberán mantener la compostura para no quedar eliminados.
Cuándo estrena “LOL: Last One Laughing Argentina”
El ciclo tendrá seis capítulos en total y se verá en 240 países. Los primeros tres estarán disponibles desde el 12 de septiembre, mientras que los restantes se estrenarán el 19. A Susana la acompañará Darío Lopilato, quien asumirá el rol de coanfitrión en esta primera edición local.
Desde la plataforma adelantaron que el programa “reúne a un grupo de reconocidos comediantes y talentos emergentes que emplean diversos estilos de comedia, incluyendo stand-up, personajes, improvisación y comedia física, todos compitiendo para hacer reír a sus compañeros mientras mantienen la compostura”.
Qué famosos participan del programa que conduce Susana Giménez
Entre los participantes confirmados figuran nombres populares de la escena humorística argentina como Pablo Granados, Pachu Peña y Fabio Alberti. También dirán presente figuras con recorrido en la televisión y las redes como Marina Bellati, Dani “La Chepi”, Nazarena Mottola, Lucas Upstein, Martín Rechimuzzi, Juli Savioli y Alex “Pelao”.
La propuesta combina estilos distintos en un mismo espacio y promete situaciones desopilantes. Cada participante buscará desatar la risa de los demás con su propio recurso, mientras Susana Giménez supervisa con su inconfundible impronta.
Aunque en esta etapa no tendrá pantalla en la televisión abierta, la llegada de Susana a Prime Video marca un nuevo capítulo en su trayectoria. Con “LOL” la diva regresa a un rol que domina como nadie: ser la anfitriona de un show pensado para entretener a millones.
