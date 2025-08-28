"LOL: Last One Laughing Argentina", el nuevo programa que conducirá Susana Giménez con famosos

La reconocida conductora saldrá de su zona de confort para estar al frente de un proyecto que ya es un éxito en otros países del mundo.

Susana Giménez vuelve a la conducción, aunque no en la televisión abierta sino a través de la pantalla de Prime Video. La diva estará al frente de “LOL: Last One Laughing Argentina”, un formato que ya es un éxito en distintos países y que propone un desafío particular.

En esta programa, diez humoristas competirán entre sí para intentar hacer reír a sus compañeros, pero deberán mantener la compostura para no quedar eliminados.

Cuándo estrena “LOL: Last One Laughing Argentina” El ciclo tendrá seis capítulos en total y se verá en 240 países. Los primeros tres estarán disponibles desde el 12 de septiembre, mientras que los restantes se estrenarán el 19. A Susana la acompañará Darío Lopilato, quien asumirá el rol de coanfitrión en esta primera edición local.

Desde la plataforma adelantaron que el programa “reúne a un grupo de reconocidos comediantes y talentos emergentes que emplean diversos estilos de comedia, incluyendo stand-up, personajes, improvisación y comedia física, todos compitiendo para hacer reír a sus compañeros mientras mantienen la compostura”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Susana Gimenez (@gimenezsuok) Qué famosos participan del programa que conduce Susana Giménez Entre los participantes confirmados figuran nombres populares de la escena humorística argentina como Pablo Granados, Pachu Peña y Fabio Alberti. También dirán presente figuras con recorrido en la televisión y las redes como Marina Bellati, Dani “La Chepi”, Nazarena Mottola, Lucas Upstein, Martín Rechimuzzi, Juli Savioli y Alex “Pelao”.