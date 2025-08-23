Susana Giménez no quiere saber nada del nuevo novio de su nieta, Lucía Celasco: los detalles

La diva de los teléfonos no se quedó callada al hablar de la relación que tiene su nieta con un famoso futbolista argentino.

El pasado martes 19 de agosto, Pepe Ochoa reveló mientras conducía LAM que Lucía Celasco, la nieta de 31 años de Susana Giménez, comenzó una relación con Nicolás Figal, el reconocido jugador de Boca. Ahora, desde A la Tarde, revelaron que este nuevo vínculo no le habría gustado a la conductora.

El enojo de Susana Giménes con Lucía Celasco "Voy a contar la verdad de la relación, ella ya tiene una intuición, ya hizo averiguaciones y en el entorno dicen que la noticia no cayó muy bien", comenzó el notero del ciclo de América TV y sumó: "El cuento que le llegó a Susana es que se habían conocido hace dos semanas con una celestina que le mostró una foto, y ahí empezó el contacto".

Embed - NICOLÁS FIGAL ESTARÍA SALIENDO CON LUCÍA CELASCO, NIETA DE SUSANA GIMÉNEZ Sin embargo, el periodista no dudó en revelar: "A Susana le llegó el chimento, pero el primer encuentro no fue en junio, fue en el verano mientras él estaba tiroteando con 2", y agregó: "Le preguntaron y ella mandó a su entorno a averiguar más de este chico, por qué esta pareja tiene algo en común, les gusta estar escondidos".

Por último, desde A la Tarde confesaron que Susana Giménez prefiere no hablar del romance entre Lucía Celasco y Nicolás Figal aún: "Por ahora no quiere omitir opinión, pero le dice 'no te apresures nena, anda despacito'".

¿Qué se sabe del vínculo de Lucía Celasco y Nicolás Figal? Luego de revelar que el jugador utilizó la tarjeta de su ex pareja para pagar los pasajes de sus amantes, Pepe Ochoa confesó: "Un romance que viene hace 2 meses o 3, y ayer van a un bar muy conocido", y detalló al aire: "Estuvieron juntos, él tiene este mecanismo en donde llega primero y después llega ella, se sientan en una mesa a los besos y se retiran juntos".