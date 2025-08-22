22 de agosto de 2025 - 11:55

Stefano, el niño prodigio que sorprendió a Pergolini: tiene 8 años y es experto en mecánica automotriz

El pequeño estuvo presente en "Otro día perdido" y dió cátedra sobre autos y mucho más.

Stefano Marconi Sgroi tiene 8 años, es un genio y no puede ocultar su pasión por los fierros. Posee el máximo cociente intelectual en niños argentinos y ha desarrollado una pasión inquebrantable por el el automovilismo.

Su coeficiente intelectual es de 152 –el promedio que oscila en los 90/100–, Stefano no solo se ubica dentro del 1% más inteligente del planeta, sino que también ostenta el récord de ser el más brillante de Argentina, según reconocen expertos y estudios especializados. En 2024 se recibió de mecánico en el Instituto Módena de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en La Plata.

En el día de ayer, Stefano fue uno de los invitados del programa "Otro día perdido" conducido por el Mario Pergolini. En el living, también se encontraba la actriz y modelo Emilia Attias, con quién tuvieron un intercambio divertido.

El presente de Stefano Marconi Sgroi

Pese a su corta edad, el pequeño ya lanzó su propia marca promocional bajo el nombre “Stefano Cars”, desde donde difunde todas sus actividades. Su entusiasmo y la perseverante guía de su padre, lo han llevado a vincularse con figuras emblemáticas del automovilismo como Horacio Pagani, Oreste Berta, Heriberto Pronello y Tulio Crespi.

Desde el perfil stefanocars comparte con sus casi 30 mil seguidores contenido sobre el mundo automotor.

