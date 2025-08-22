22 de agosto de 2025 - 10:22

Cómo hacer lemon pie en 15 minutos con 4 ingredientes que tenés en la cocina

Guía rápida con recetas caseras y pocos ingredientes para lograr un lemon pie cremoso en 15 minutos.

Por Andrés Aguilera

image

Ingredientes para un postre listo en 15 minutos

Con apenas cuatro productos básicos, este clásico queda fresco, equilibrado y sin necesidad de horno, ideal para resolver antojos dulces.

  • 1 paquete de galletitas de vainilla.

  • 100 gramos de manteca derretida.

  • 1 lata de leche condensada.

  • Jugo de 3 limones.

Estos ingredientes logran una crema firme con el sabor ácido característico del limón.

image

Recetas express: paso a paso sin horno

  • Triturar las galletitas hasta polvo fino y mezclar con la manteca para formar la base.

  • Batir la leche condensada con el jugo de limón hasta que espese ligeramente.

  • Volcar la mezcla sobre la base y llevar a la heladera durante 10 a 15 minutos.

  • Servir frío y decorar con ralladura de limón o crema batida.

De esta manera, en muy poco tiempo el postre queda listo para disfrutar.

Comida dulce que nunca falla

El lemon pie es un clásico de la comida casera, famoso por combinar lo dulce y lo ácido. Esta versión rápida mantiene la esencia del original pero ahorra tiempo y pasos.

Se puede variar con queso crema para más densidad o preparar en vasitos individuales para una presentación diferente. Un toque de yogur natural o miel suaviza el sabor y aporta frescura.

