Cómo hacer lemon pie en 15 minutos con 4 ingredientes que tenés en la cocina

Este lemon pie express combina recetas simples con pocos ingredientes , ofreciendo un postre casero listo en minutos, ideal para resolver una comida dulce sin complicaciones. La base se arma rápido y la crema se espesa sola. También se pueden probar otras recetas fáciles de cocina .

Con apenas cuatro productos básicos, este clásico queda fresco, equilibrado y sin necesidad de horno, ideal para resolver antojos dulces.

Estos ingredientes logran una crema firme con el sabor ácido característico del limón.

Servir frío y decorar con ralladura de limón o crema batida.

Volcar la mezcla sobre la base y llevar a la heladera durante 10 a 15 minutos.

Batir la leche condensada con el jugo de limón hasta que espese ligeramente.

Triturar las galletitas hasta polvo fino y mezclar con la manteca para formar la base.

De esta manera, en muy poco tiempo el postre queda listo para disfrutar.

Comida dulce que nunca falla

El lemon pie es un clásico de la comida casera, famoso por combinar lo dulce y lo ácido. Esta versión rápida mantiene la esencia del original pero ahorra tiempo y pasos.

Se puede variar con queso crema para más densidad o preparar en vasitos individuales para una presentación diferente. Un toque de yogur natural o miel suaviza el sabor y aporta frescura.