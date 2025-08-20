20 de agosto de 2025 - 12:28

Pizza keto con solo 3 ingredientes: súper rica y rendidora para cualquier almuerzo

Te va a encantar esta receta riquísima de pizza que puede ser ese comodín para cualquier día de la semana

Esta receta keto es ideal para cualquier día de la semana.

Foto:

Web
Por Andrés Aguilera

Recetas
Esta receta keto es ideal para cualquier día de la semana.

Ingredientes

  • 1 taza de harina de almendras.
  • 1 taza de queso crema o yogur griego.
  • Semillas de sésamo.
  • Sal y condimentos a gusto - opcional-.
Recetas
Paso a paso para hacer pizza keto

  1. Una vez que reúnas todos los ingredientes para hacer esta pizza keto, lo primero es colocar en un recipiente la harina de almendras, el queso crema o el yogur griego si es que tenés y te gusta más, sal y condimentos a gusto.
  2. Cuando formes esta preparación, armá el bollo de masa y separalo.
  3. En la fuente que elijas cocinar esta pizza keto, ya sea una olla antiadherente, molde para horno o lo que tengas, vas a colocar las semillas en la base y por encima estirá la masa, tal cual te mostramos en estas imágenes. La idea es que la masa quede completamente llena de semillas.
  4. Cociná por unos minutos vuelta y vuelta esta masa con semillas, y luego le vas a sumar un poco de salsa de tomate.
  5. Luego de la salsa de tomate, vas a colocar el queso cremoso que tengas en casa y si es de tu gusto, podes sumar un poco de orégano, aceitunas, romero o el condimento que quieras, y horneá por unos minutos.
