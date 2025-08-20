20 de agosto de 2025 - 14:55

Las toallas viejas o gastadas, no las tires, es un tesoro: la forma útil de aprovecharla

Reciclaje rápido. Hay veces que las toallas ya no cumplen su función pero queremos darle una segunda oportunidad.

Las toallas son un gran elemento para darle usos nuevos una vez que no cumplen su función inicial.

Las toallas son un gran elemento para darle usos nuevos una vez que no cumplen su función inicial.

Foto:

Web
Por Andrés Aguilera

Leé además

Esta sartén es un gran objeto de reciclaje. 

La sartén oxidada o dañada, no la tires, es un tesoro: la forma útil de aprovecharla

Por Andrés Aguilera
Para los psicólogos, que una persona se vista siempre de negro no es una casualidad y tiene varios factores de estudio.

Qué significa vestirse siempre de negro, según la psicología

Por Redacción

Cuando llega ese día, nos da culpa tirar las toallas y les damos otro uso, como trapo de piso, repasador o bien, quedan por si las dudas. Esto cambió, puesto que podés hacerlas valer como algo más.

Que manualidades se pueden hacer con las toallas viejas

  • Pantuflas para el baño

Después de ducharse, no hay nada mejor que salir de la ducha con un par de pantuflas antes de secarse los pies. De este modo, evitarás manchar el suelo o mojar las medias y el piso.

Reciclaje
Las toallas son un gran elemento para darle usos nuevos una vez que no cumplen su función inicial.

Las toallas son un gran elemento para darle usos nuevos una vez que no cumplen su función inicial.

Con una toalla vieja que sea lo suficientemente grande, puedes hacer tu propio par de estas comodísimas pantuflas. También necesitarás las suelas de algún calzado– o cartón- que ya no uses, que servirán de plantilla para recortar porciones de toallas de la misma forma.

A continuación, se pega todo con un pegamento adecuado y deja que se sequen. Finalmente, sólo queda fortalecerlas con aguja e hilo.

Reciclaje
Las toallas son un gran elemento para darle usos nuevos una vez que no cumplen su función inicial.

Las toallas son un gran elemento para darle usos nuevos una vez que no cumplen su función inicial.

  • Guantes de cocina

Cuando se utiliza el horno, por ejemplo, para cocinar algo que requiere que este al máximo de temperatura, siempre es una buena idea tener un par de guantes de cocina para evitar quemarse.

Si tu toalla vieja es lo suficientemente gruesa, puedes usarla para hacer guantes de cocina. Para ello, tendrás que utilizar tus propios guantes como plantilla, dibujando su forma en un trozo de cartón.

Reciclaje
Las toallas son un gran elemento para darle usos nuevos una vez que no cumplen su función inicial.

Las toallas son un gran elemento para darle usos nuevos una vez que no cumplen su función inicial.

Recortá partes de la toalla en función de esto y deje unos milímetros para la costura. Por último, coser las dos partes y listo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Qué significa mover la pierna sin parar mientras estás sentado, según la psicología

Mover la pierna sin parar mientras estás sentado: la explicación de la psicología

Por Andrés Aguilera
que significa preferir andar siempre descalzos, segun la psicologia

Qué significa preferir andar siempre descalzos, según la psicología

Por Redacción
la estabilidad llegara por fin a la vida de 3 signos del zodiaco a partir de esta semana

La estabilidad llegará por fin a la vida de 3 signos del zodíaco a partir de esta semana

Por Andrés Aguilera
si todavia tenes un telefono fijo en casa, posees un tesoro: dos formas de aprovecharlo

Si todavía tenés un teléfono fijo en casa, posees un tesoro: dos formas de aprovecharlo

Por Redacción