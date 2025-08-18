Los cucharones de madera viejos no los tires, tenés un tesoro en casa: dos formas creativas de aprovecharlos

En muchas cocinas argentinas todavía sobreviven esos clásicos cucharones de madera que han acompañado incontables guisos, salsas y postres caseros. Sin embargo, con el tiempo, el uso constante y el desgaste, suelen perder su funcionalidad: se astillan, se manchan o simplemente se reemplazan por utensilios más modernos de acero inoxidable o silicona.
Antes de que terminen en la basura, vale la pena detenerse un momento porque esos cucharones pueden transformarse en objetos útiles o decorativos para tu casa, sin gastar dinero.
Reciclaje de cucharones de madera como marcadores de huerta
Tener una huerta, aunque sea en macetas o cajones de madera en el balcón, se volvió tendencia en los últimos años. Ya sea con tomates cherry, albahaca, romero o rúcula, cada vez más argentinos apuestan por cultivar sus propios alimentos.
Pero muchas veces surge un problema común: ¿cómo recordar qué sembramos en cada maceta? Ahí es donde los cucharones de madera encuentran un nuevo propósito: convertirse en marcadores de huerta.
Lo mejor de esta idea es que cada marcador puede ser en una pequeña obra de arte, incluso podés hacerlos con los chicos de la casa y convertir la actividad en un plan familiar creativo.
reciclaje de cucharones de madera
Materiales necesarios:
- Cucharones de madera en desuso
- Pintura acrílica o pintura para madera (varios colores, según tu gusto)
- Pinceles finos
- Marcador indeleble o pintura acrílica negra para escribir
- Barniz al agua (opcional, para protegerlos del clima)
Paso a paso:
- Lavá los cucharones viejos, dejalos secar bien y, si están muy ásperos, podés lijar suavemente la superficie.
- Pintura base: Elegí un color alegre y pintá el mango del cucharón, que será la parte visible cuando lo claves en la maceta. Podés dejar la parte de la cuchara sin pintar para que quede un contraste natural.
- Una vez seca la base, con un pincel fino o marcador indeleble, escribí el nombre de la planta o hierba: “Orégano”, “Albahaca”, “Perejil”. Incluso podés dibujar una pequeña hoja o flor para darle más vida.
- Si los vas a usar a la intemperie, aplicá una capa de barniz al agua para que la pintura dure más tiempo frente al sol y la humedad.
- Clavá cada cucharón en la maceta correspondiente y listo: además de tener tu huerta organizada, sumás un detalle decorativo encantador.
cucharones como marcadores de huerta
Hacé un móvil decorativo con cucharones de madera
Si sos de los que disfrutan de los detalles rústicos y artesanales, los cucharones de madera también pueden transformarse en un original móvil decorativo para el jardín, la galería o incluso una habitación.
El resultado será un adorno único, con movimiento y color, que suma un aire bohemio a cualquier espacio. Además, cada vez que lo veas, vas a recordar que fue hecho con cucharones que antes parecían inservibles.
Materiales necesarios:
- Varios cucharones de madera
- Pinturas acrílicas de diferentes colores
- Pinceles.
- Hilo de cáñamo, hilo de algodón grueso o tanza resistente
- Un aro de metal o de madera (puede ser el de un bordado en desuso)
- Taladro pequeño o punzón (para hacer orificios)
Paso a paso:
- Preparación de cucharones: Lavá y lijá suavemente la madera. Luego, pintá cada cucharón con colores diferentes. Podés optar por tonos vibrantes para un efecto alegre o por tonos pasteles si buscás algo más delicado.
- Perforación: Hacé un orificio pequeño en el extremo del mango de cada cucharón. Si preferís no perforar, podés atar el hilo directamente al mango.
- Colgado: Pasá un trozo de hilo de cáñamo o tanza por cada agujero y atalo firmemente. Luego sujetá cada hilo al aro de metal o madera, distribuyendo los cucharones de manera pareja para que el móvil quede balanceado.
- Estructura superior: Colocá tres o cuatro hilos largos en el aro, unilos en la parte superior y hacé un nudo fuerte para poder colgar el móvil.
- Toque final: Si querés que también haga un sonido al moverse con el viento, podés agregar cuentas de madera, tapitas metálicas o pequeñas campanitas en los hilos.