Los cucharones de madera viejos no los tires, tenés un tesoro en casa: dos formas creativas de aprovecharlos

En muchas cocinas argentinas todavía sobreviven esos clásicos cucharones de madera que han acompañado incontables guisos, salsas y postres caseros. Sin embargo, con el tiempo, el uso constante y el desgaste, suelen perder su funcionalidad: se astillan, se manchan o simplemente se reemplazan por utensilios más modernos de acero inoxidable o silicona.

Antes de que terminen en la basura, vale la pena detenerse un momento porque esos cucharones pueden transformarse en objetos útiles o decorativos para tu casa , sin gastar dinero.

Tener una huerta, aunque sea en macetas o cajones de madera en el balcón, se volvió tendencia en los últimos años. Ya sea con tomates cherry, albahaca, romero o rúcula, cada vez más argentinos apuestan por cultivar sus propios alimentos.

Pero muchas veces surge un problema común: ¿ cómo recordar qué sembramos en cada maceta? Ahí es donde los cucharones de madera encuentran un nuevo propósito: convertirse en marcadores de huerta.

Lo mejor de esta idea es que cada marcador puede ser en una pequeña obra de arte , incluso podés hacerlos con los chicos de la casa y convertir la actividad en un plan familiar creativo.

reciclaje de cucharones de madera

Materiales necesarios:

Cucharones de madera en desuso

Pintura acrílica o pintura para madera (varios colores, según tu gusto)

Pinceles finos

Marcador indeleble o pintura acrílica negra para escribir

Barniz al agua (opcional, para protegerlos del clima)

Paso a paso:

Lavá los cucharones viejos, dejalos secar bien y, si están muy ásperos, podés lijar suavemente la superficie. Pintura base: Elegí un color alegre y pintá el mango del cucharón, que será la parte visible cuando lo claves en la maceta. Podés dejar la parte de la cuchara sin pintar para que quede un contraste natural. Una vez seca la base, con un pincel fino o marcador indeleble, escribí el nombre de la planta o hierba: “Orégano”, “Albahaca”, “Perejil”. Incluso podés dibujar una pequeña hoja o flor para darle más vida. Si los vas a usar a la intemperie, aplicá una capa de barniz al agua para que la pintura dure más tiempo frente al sol y la humedad. Clavá cada cucharón en la maceta correspondiente y listo: además de tener tu huerta organizada, sumás un detalle decorativo encantador. cucharones como marcadores de huerta

Hacé un móvil decorativo con cucharones de madera

Si sos de los que disfrutan de los detalles rústicos y artesanales, los cucharones de madera también pueden transformarse en un original móvil decorativo para el jardín, la galería o incluso una habitación.

El resultado será un adorno único, con movimiento y color, que suma un aire bohemio a cualquier espacio. Además, cada vez que lo veas, vas a recordar que fue hecho con cucharones que antes parecían inservibles.

Materiales necesarios:

Varios cucharones de madera

Pinturas acrílicas de diferentes colores

Pinceles.

Hilo de cáñamo, hilo de algodón grueso o tanza resistente

Un aro de metal o de madera (puede ser el de un bordado en desuso)

Taladro pequeño o punzón (para hacer orificios) móvil de cucharas

Paso a paso: