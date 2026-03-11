La terapia para recuperar neuronas perdidas por el envejecimiento y el Alzheimer que recorre el mundo

Un innovador tratamiento basado en la reprogramación celular logra devolver la funcionalidad a las células que almacenan los recuerdos.

Esta terapia para recuperar neuronas perdidas por el envejecimiento y el Alzheimer recorre el mundo.

Investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL) en Suiza han alcanzado un hito en la neurociencia al encontrar una vía para recuperar la memoria perdida por el envejecimiento y el Alzheimer. El estudio, se centra en las denominadas células de engrama: pequeños grupos de neuronas que constituyen la huella física de la memoria en el tejido cerebral.

Estas células se disparan durante el aprendizaje y se reactivan al recordar. Sin embargo, en cerebros envejecidos, fallan en su función de reactivación, provocando que el recuerdo se pierda aunque las neuronas que lo codificaron sigan existiendo.

Alzheimer Esta terapia para recuperar neuronas perdidas por el envejecimiento y el Alzheimer recorre el mundo. web Para solucionar este fallo, el equipo recurrió a la reprogramación celular parcial, una técnica de medicina regenerativa que utiliza tres genes específicos: Oct4, Sox2 y Klf4 (conocidos como OSK). Estos genes son capaces de revertir los marcadores moleculares del envejecimiento celular sin alterar la identidad de la neurona.

Qué tan confiable es esta terapia Para garantizar la precisión del tratamiento, se diseñó un sistema de dos componentes administrado mediante vectores de terapia génica. El primero etiqueta exclusivamente las neuronas activas durante el aprendizaje, mientras que el segundo actúa como un interruptor que enciende los genes OSK solo en esas células marcadas.

Alzheimer Esta terapia para recuperar neuronas perdidas por el envejecimiento y el Alzheimer recorre el mundo. web

Las neuronas reprogramadas no solo mostraron una mejora funcional, sino que exhibieron signos físicos de rejuvenecimiento. Los investigadores observaron la restauración de marcadores de heterocromatina y una arquitectura nuclear rejuvenecida. Un aspecto fundamental es que las células mantuvieron su identidad neuronal. Finalmente, el estudio introdujo el concepto de "reloj cognitivo", un modelo estadístico que predice la edad de un sujeto según su comportamiento en tareas espaciales. Tras la reprogramación de los engramas, la edad cognitiva de los ratones con Alzheimer retrocedió hasta alinearse con su edad cronológica real.