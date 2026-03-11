11 de marzo de 2026 - 13:17

La terapia para recuperar neuronas perdidas por el envejecimiento y el Alzheimer que recorre el mundo

Un innovador tratamiento basado en la reprogramación celular logra devolver la funcionalidad a las células que almacenan los recuerdos.

Esta terapia para recuperar neuronas perdidas por el envejecimiento y el Alzheimer recorre el mundo.

Esta terapia para recuperar neuronas perdidas por el envejecimiento y el Alzheimer recorre el mundo.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

Investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL) en Suiza han alcanzado un hito en la neurociencia al encontrar una vía para recuperar la memoria perdida por el envejecimiento y el Alzheimer. El estudio, se centra en las denominadas células de engrama: pequeños grupos de neuronas que constituyen la huella física de la memoria en el tejido cerebral.

Leé además

la palangana vieja no la tires, tenes un tesoro en casa: la mejor forma de reutilizarla

La palangana vieja no la tires, tenés un tesoro en casa: la mejor forma de reutilizarla

Por Andrés Aguilera
que comer esta semana: 5 recetas faciles, saludables y con pocos ingredientes para hacer del 9 al 13 de marzo

Qué comer esta semana: 5 recetas fáciles, saludables y con pocos ingredientes para hacer del 9 al 13 de marzo

Por Daniela Leiva

Estas células se disparan durante el aprendizaje y se reactivan al recordar. Sin embargo, en cerebros envejecidos, fallan en su función de reactivación, provocando que el recuerdo se pierda aunque las neuronas que lo codificaron sigan existiendo.

Alzheimer
Esta terapia para recuperar neuronas perdidas por el envejecimiento y el Alzheimer recorre el mundo.

Esta terapia para recuperar neuronas perdidas por el envejecimiento y el Alzheimer recorre el mundo.

Para solucionar este fallo, el equipo recurrió a la reprogramación celular parcial, una técnica de medicina regenerativa que utiliza tres genes específicos: Oct4, Sox2 y Klf4 (conocidos como OSK). Estos genes son capaces de revertir los marcadores moleculares del envejecimiento celular sin alterar la identidad de la neurona.

Qué tan confiable es esta terapia

Para garantizar la precisión del tratamiento, se diseñó un sistema de dos componentes administrado mediante vectores de terapia génica. El primero etiqueta exclusivamente las neuronas activas durante el aprendizaje, mientras que el segundo actúa como un interruptor que enciende los genes OSK solo en esas células marcadas.

Alzheimer
Esta terapia para recuperar neuronas perdidas por el envejecimiento y el Alzheimer recorre el mundo.

Esta terapia para recuperar neuronas perdidas por el envejecimiento y el Alzheimer recorre el mundo.

Las neuronas reprogramadas no solo mostraron una mejora funcional, sino que exhibieron signos físicos de rejuvenecimiento. Los investigadores observaron la restauración de marcadores de heterocromatina y una arquitectura nuclear rejuvenecida. Un aspecto fundamental es que las células mantuvieron su identidad neuronal.

Finalmente, el estudio introdujo el concepto de "reloj cognitivo", un modelo estadístico que predice la edad de un sujeto según su comportamiento en tareas espaciales. Tras la reprogramación de los engramas, la edad cognitiva de los ratones con Alzheimer retrocedió hasta alinearse con su edad cronológica real.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

que significa no poder dormir si la puerta del placard esta abierta, segun la psicologia

Qué significa no poder dormir si la puerta del placard está abierta, según la psicología

si tenes vasos desparejos que fueron quedando en casa, tenes un tesoro: 3 ideas simples para reutilizarlos

Si tenés vasos desparejos que fueron quedando en casa, tenés un tesoro: 3 ideas simples para reutilizarlos

Esto es lo que tenés que agregar al agua la próxima vez que cocines papas.

Esto tenés que agregarle al agua al cocinar papas: Se cocinan más rápido y tienen mejor sabor

Estas empanadas son ideales para darle a tu día un sabor diferente.

Empanadas de humita: la versión más sencilla de la receta tradicional