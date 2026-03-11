Cuando una almohada se vuelve amarilla pese a usar funda limpia, casi siempre intervienen sudor, grasa corporal y humedad retenida en las fibras. No es solo un tema estético. Dentro de los hábitos vinculados al cuidado y mantenimiento del hogar se advierte sobre estas señales. Por qué ocurre realmente y cuándo conviene reemplazarla.

Durante el sueño, el cuerpo regula la temperatura liberando sudor de forma continua , incluso sin percibirlo conscientemente.

Diversos estudios sobre fisiología del sueño indican que una persona puede perder entre 200 y 700 mililitros de líquido por noche.

Parte de esa humedad atraviesa la funda y queda retenida en las fibras textiles internas de la almohada.

Qué significa cuando una almohada se pone amarilla aunque la funda esté siempre limpia (2)

Con el tiempo, la combinación de sudor, sales minerales y grasa corporal produce oxidación progresiva del tejido .

Este proceso explica por qué la mancha aparece incluso en quienes cambian la funda con frecuencia.

Grasa de la piel, cosméticos y microbiología textil

La piel y el cuero cabelludo liberan aceites naturales que se transfieren a la almohada cada noche.

A esto se suman residuos de cremas faciales, protectores solares, sérums y productos capilares habituales.

Investigaciones sobre higiene del descanso muestran que estos compuestos favorecen la retención de partículas microscópicas.

Con el uso prolongado, esa acumulación modifica el color y la textura de la tela.

También crea un ambiente propicio para la presencia de microorganismos y ácaros domésticos.

Humedad retenida y condiciones ambientales del dormitorio

La ventilación y limpieza insuficiente del dormitorio influye en el amarilleamiento progresivo del material.

Ambientes húmedos dificultan la evaporación y favorecen la condensación repetida en fibras textiles.

Dormir con el cabello mojado o sin secar completamente incrementa ese efecto acumulativo.

Qué significa cuando una almohada se pone amarilla aunque la funda esté siempre limpia (1)

Especialistas en higiene ambiental señalan que la humedad constante acelera el deterioro del relleno interno.

Por eso el problema suele intensificarse en invierno o en habitaciones poco ventiladas.

Cuándo limpiar profundamente y cuándo reemplazarla

El amarilleo no siempre implica falta de higiene, sino muchas veces desgaste estructural del material.

Si aparecen olor persistente, deformación o mayor peso, conviene evaluar su reemplazo.

Organismos como la Sleep Foundation recomiendan cambiar almohadas cada uno o dos años.

Un lavado profundo puede ayudar, pero no elimina residuos acumulados en el relleno.