El truco de limpieza de los hoteles más lujosos: por qué usar la sal para cuidar las toallas de tu casa

Lograr que las toallas queden limpias, suaves y sin olor a humedad no siempre resulta sencillo. Incluso utilizando productos de limpieza industriales , muchas veces las telas quedan ásperas o conservan manchas. Ante este problema, expertos del sector hotelero recomiendan un método simple: agregar media taza de sal gruesa en el lavarropas antes de iniciar el lavado.

Por Ignacio de la Rosa

Uno de los principales beneficios de la sal es su capacidad para actuar como un agente limpiador suave . Sus cristales facilitan el desprendimiento de restos de detergente, sudor y partículas de suciedad que pueden quedar adheridas a las fibras incluso después de varios lavados.

Además, contribuye a eliminar minerales presentes en el agua que suelen acumularse en las telas. Estos residuos son una de las causas por las que las toallas se endurecen y pierden suavidad con el paso del tiempo.

Otro efecto positivo es que ayuda a conservar el color de los tejidos y a evitar que destiñan durante el lavado.

Las toallas suelen permanecer húmedas durante varias horas después de usarse. Ese ambiente favorece la aparición de bacterias responsables del característico olor a humedad.

Las toallas endurecidas con el tiempo es por un mal hábito de limpieza, pero pueden recuperarse.

La sal puede ayudar a reducir ese problema porque posee propiedades que dificultan la proliferación de estos microorganismos y neutralizan los olores.

Cuando las fibras quedan libres de residuos acumulados, el algodón también recupera parte de su capacidad natural de absorción.

Cómo usar sal para lavar las toallas

Para aplicar este truco doméstico se recomienda seguir estos pasos:

- Colocar las toallas dentro del lavarropas sin sobrecargar el tambor.

- Agregar el detergente habitual.

- Incorporar media taza de sal gruesa, ya sea directamente en el tambor o en el compartimento del detergente.

- Seleccionar un programa de lavado normal con agua tibia o caliente, según el tipo de tela.

- Secar las toallas al aire libre o en secadora.

toallas blancas de hotel Conocer el significado de las toallas blancas de hotel, permite también imitar su limpieza en casa. WEB

El vinagre blanco como alternativa

Si las toallas mantienen olor a humedad, otra opción eficaz consiste en utilizar vinagre blanco durante el lavado. El procedimiento es sencillo.

- Se colocan las toallas en el lavarropas junto con el detergente y se agrega una taza de vinagre en el compartimento del suavizante o directamente en el tambor.

- Durante el ciclo, el vinagre ayuda a descomponer restos de jabón y neutralizar olores.

- Una vez terminado el lavado, es importante secar bien las toallas, preferentemente al sol o en un ambiente ventilado.

- El vinagre no deja olor permanente y contribuye a que las fibras queden más limpias y suaves.