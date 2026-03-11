Cada cuánto hay que lavar las sábanas para evitar bacterias y ácaro: Un estudio sorprende con su respuesta

Especialistas advierten que la falta de higiene en la cama favorece la proliferación de microorganismos, afectando la salud de personas con alergias o asma.

Mantener la higiene en el dormitorio es fundamental para un descanso reparador, pero muchos subestiman la frecuencia necesaria para cambiar las sábanas. Aunque las telas parezcan limpias tras varias semanas de uso, estudios científicos revelan que el interior de la cama se convierte rápidamente en un ecosistema de bacterias que pueden comprometer seriamente la salud.

La mayoría de las personas suele renovar su ropa de cama cada dos o cuatro semanas, una práctica que contradice las recomendaciones médicas actuales. Los dermatólogos y microbiólogos sugieren que el intervalo ideal es mucho más corto de lo que la población general acostumbra a implementar en su rutina doméstica para evitar la acumulación de suciedad imperceptible.

image La recomendación de los expertos frente al hábito común Dermatólogos como la doctora Annie Gonzalez señalan que el cambio de sábanas debe realizarse de forma semanal. El motivo reside en la biología del sueño: cada noche, el cuerpo humano desprende escamas de piel, pelos y sudor que quedan atrapados en las fibras del tejido. Esta materia orgánica sirve de alimento principal para los ácaros del polvo, mientras que la humedad del sudor genera el ambiente cálido y propicio para que las bacterias y los hongos se multipliquen exponencialmente.

Incluso si el dormitorio se mantiene visualmente ordenado, las fundas y sábanas actúan como un filtro que recolecta residuos corporales durante un promedio de ocho horas diarias. Al cabo de siete días, la concentración de estos elementos es lo suficientemente alta como para desencadenar reacciones en la piel o problemas respiratorios, incluso en personas que no tienen antecedentes de sensibilidad extrema.

image El rol del protector de colchón y factores de riesgo El microbiólogo Philip Tierno destaca que el tiempo de uso de las sábanas también está condicionado por la presencia de un protector de colchón. Si se duerme directamente sobre el colchón cubierto solo por la sábana ajustable, los fluidos y las células muertas penetran más profundamente en la estructura de la cama, lo que obliga a una limpieza estricta cada siete días para evitar que el colchón se convierta en un foco infeccioso permanente.

Existen perfiles específicos que deben extremar estas precauciones y lavar sus sábanas sin falta una vez por semana: Personas que sufren de alergia al polvo o problemas cutáneos como acné.

Quienes duermen habitualmente con sus mascotas en la cama.

Fumadores, debido a los residuos que se impregnan en los textiles.

Bebés y niños pequeños en sus respectivas cunas o camas.

en sus respectivas cunas o camas. Personas que están atravesando o acaban de recuperarse de una enfermedad. image Consejos para mantener la higiene textil por más tiempo Además de la frecuencia del lavado, la forma en que se higienizan las telas determina su capacidad para absorber la humedad nocturna. Se recomienda evitar el uso de suavizantes, ya que sus componentes químicos crean una capa sobre las fibras que reduce la capacidad del tejido para gestionar el sudor, favoreciendo que la piel permanezca húmeda durante el descanso. Complementar el lavado semanal con la ventilación diaria del colchón y las almohadas ayuda a disipar la humedad acumulada. En cuanto a los elementos de mayor volumen, como edredones y almohadas, los expertos en limpieza textil sugieren realizar una limpieza profunda al menos una o dos veces al año para garantizar que los microorganismos no se asienten en las capas internas del equipo de descanso.