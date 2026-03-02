Según la ciencia, los videojuegos previenen el Alzheimer y fortalecen la memoria en los adultos mayores

Investigaciones de las universidades de Stanford y Montreal confirman que jugar cinco días a la semana aumenta el volumen del hipocampo y frena el deterioro cognitivo.

La imagen del adolescente solitario en una habitación oscura quedó vieja. Hoy, los videojuegos se consolidan como una herramienta terapéutica clave para los adultos mayores, ayudando a prevenir enfermedades neurodegenerativas y reduciendo el aislamiento social, según la ciencia. No se trata de un simple entretenimiento, sino de un cambio de paradigma en el envejecimiento activo.

El universo de los videojuegos atravesó una metamorfosis social profunda en las últimas décadas. Lo que antes era visto como un pasatiempo aislado, hoy es un espacio de encuentro intergeneracional donde más de una cuarta parte de los usuarios a nivel mundial superan los 50 años. Estos jugadores buscan en las consolas un desafío que les permita mantenerse alerta y divertirse con sus familias.

image Beneficios cognitivos comprobados por la ciencia Investigaciones de la Universidad de Montreal demostraron que jugar de forma regular disminuye el deterioro de las capacidades mentales. Al estudiar a personas mayores que utilizaban videojuegos cinco días a la semana durante seis meses, los científicos observaron un aumento real en el volumen de la materia gris en el hipocampo y el cerebelo. Esta zona cerebral es fundamental porque se asocia con la memoria espacial y episódica, siendo un marcador clave para detectar cambios tempranos de Alzheimer.

No todos los géneros afectan al cerebro de la misma manera. Mientras que los títulos de acción mejoran la atención visual y la velocidad de reacción, los rompecabezas y las plataformas son los más eficaces para fortalecer la memoria de trabajo. Estos desafíos obligan al usuario a planificar, reconocer patrones y resolver problemas complejos de forma constante.

Embed - ¡Emoción a mil con los videojuegos! #shorts @kukugamer (influencer de videojuegos de 61 años compartiendo su testimonio) El mecanismo detrás de esta mejora reside en la neuroplasticidad cerebral. Al enfrentarse a un entorno virtual en tres dimensiones, el cerebro se ve obligado a crear nuevos mapas mentales y a procesar información múltiple simultáneamente. Este esfuerzo actúa como un gimnasio para las neuronas, promoviendo la plasticidad cortical y la integridad de la materia blanca. El aprendizaje de nuevas mecánicas "despierta" regiones cerebrales que podrían atrofiarse por la falta de estímulos en la rutina diaria.