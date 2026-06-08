A un "clic" de la ciencia: cómo es la app que conecta a las pymes mendocinas con investigadores locales

El mundo de los negocios y la ciencia no siempre hablan el mismo idioma. Es por esto que el ecosistema científico y productivo de la provincia sumó una nueva herramienta .

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Las pymes y empresas locales ahora cuentan con acceso a “ Scan App ”, un servicio de la Universidad Nacional de Cuyo que busca resolver sus demandas tecnológicas junto a investigadores y especialistas . El servicio ya se encuentra integrado a la plataforma RADAR de la UNCuyo.

La herramienta forma parte de RADAR , una plataforma que fue lanzada el año pasado que integra ciencia con tecnología bajo la premisa de que “no se puede transformar lo que no se conoce” .

La novedad al servicio es la suma de Scan App , un “escáner” de necesidades que pretende conectar el sector productivo, público y social con la UNCUYO y profesionales del CONICET .

El servicio busca reducir tiempos, agilizar procesos y acercar conocimiento desde la innovación y la asistencia de profesionales.

“Scan App es una herramienta de gestión que permite ordenar, registrar y dar seguimiento a cada demanda”, explicó el Coordinador General de Vinculación y Transferencia Tecnológica, Juan Pablo Miguel. “Además, combina el trabajo de vinculadores tecnológicos con herramientas de inteligencia artificial que cruzan la necesidad planteada con el mapa de capacidades relevadas por RADAR UNCUYO. Esto permite acelerar los tiempos de respuesta y acercar propuestas más precisas a quienes buscan soluciones”, indicó.

Cómo funciona el servicio

Su funcionamiento es sencillo. A través de un formulario, pymes, empresas, emprendedores y organizaciones pueden cargar sus desafíos operativos, técnicos y productivos en menos de 5 minutos.

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El sistema de Scan App “matchea” los datos y los envía a laboratorios y centros de investigación que analizan el caso y lo acompañan de manera personalizada y articulada entre disciplinas.

Las demandas pueden ser cargadas sin usar lenguaje técnico o presentar un proyecto elaborado. Incluso se puede grabar un mensaje de voz, ya que Scan App incorpora herramientas de IA para transcribir audio.

“Lo importante es describir el problema, la necesidad o la oportunidad de mejora. Después, el equipo de vinculación se encarga de profundizar la información y traducir esa necesidad en una posible solución tecnológica o proyecto de trabajo”, expresó Juan Pablo Miguel.

A quiénes está dirigida Scan App

Scan App es para cualquier empresa, municipio, cámara, cooperativa, organización o emprendedor.

Sin embargo, hay algunos rubros que se cree que estarán entre sus primeros usuarios por la vinculación previa con el sector. Estos son la agroindustria, la vitivinicultura, la construcción, la metalmecánica, el turismo, la salud y la tecnología.

“La herramienta fue diseñada para ser transversal y justamente esperamos que también acerque a organizaciones que hasta ahora no encontraban un canal simple para vincularse con la Universidad”, finalizó Juan Pablo Miguel.

Reglas y acuerdos para asegurar la transparencia

Algunos datos pueden resultar sensibles para las empresas, por lo que la plataforma cuenta con acuerdos de confidencialidad que garantizan la protección de la información.

Si a partir del trabajo conjunto nace un nuevo invento, se pacta de antemano cómo se compartirá la propiedad intelectual y de qué forma será comercializado según los aportes inventivos de cada parte.

Además ofrece facilidades en el terreno económico, ya que hay encargados de agilizar la facturación, la administración de los fondos y la ejecución de los proyectos.

Se puede ingresar a Scan App en el siguiente link: https://radar.uncuyo.edu.ar/scan/formulario/