Fin del misterio: la ciencia explica por qué te duele la cabeza cuando comés muy rápido el helado

Muchas personas experimentaron alguna vez un dolor repentino y agudo en la frente después de comer un helado o tomar una bebida muy fría con rapidez . Aunque la sensación suele durar apenas unos segundos, puede resultar lo suficientemente intensa como para obligar a detenerse y esperar a que desaparezca. La ciencia explica por qué.

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Este fenómeno, conocido popularmente como “congelamiento cerebral” , tiene una explicación científica y un nombre médico específico: dolor de cabeza por estímulo frío. A pesar de lo llamativo que puede parecer, los especialistas coinciden en que se trata de una reacción temporal, inofensiva y completamente normal.

Los expertos sostienen que el dolor se produce cuando una superficie de la boca , especialmente el paladar o la parte posterior de la garganta, se enfría de manera repentina tras el contacto con alimentos o bebidas muy frías.

Los investigadores consideran que el cambio brusco de temperatura provoca inicialmente una contracción de los vasos sanguíneos y, poco después, una rápida dilatación destinada a restablecer el flujo normal de sangre. Esta respuesta genera una señal que el cerebro interpreta como dolor.

Una de las claves para comprender este fenómeno se encuentra en el nervio trigémino , una de las principales estructuras nerviosas encargadas de transmitir sensaciones procedentes de la cara y la cabeza.

Cuando el paladar se enfría de forma repentina, las fibras nerviosas asociadas a este nervio se activan y envían señales al cerebro. Por ese motivo, aunque el estímulo se origina dentro de la boca, la molestia suele sentirse en la frente o en la parte superior de la cabeza.

Por qué algunas personas lo sufren más que otras

No todas las personas reaccionan de la misma manera ante los alimentos fríos. Diversas investigaciones sugieren que existe cierta predisposición familiar que podría influir en la aparición de este tipo de dolor.

Además, los especialistas observaron que quienes padecen migrañas suelen experimentar episodios más intensos y frecuentes. Esta relación despertó el interés de los investigadores, que utilizan el dolor provocado por estímulos fríos como una herramienta para estudiar determinados mecanismos neurológicos relacionados con las cefaleas.

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Cómo evitar el congelamiento cerebral

La forma más eficaz de prevenir este fenómeno consiste en consumir alimentos y bebidas frías de manera gradual.

Los especialistas recomiendan:

- Comer helado lentamente.

- Evitar grandes bocados de productos muy fríos.

- Tomar bebidas heladas en pequeños sorbos.

- Permitir que el paladar recupere su temperatura entre cada ingesta.