10 de junio de 2026 - 14:30

Esto dice la psicología sobre las personas que dicen "buenos días", "buenas tardes" o "buenas noches" al entrar a un comercio

Al saludar, el cerebro incrementa la producción de oxitocina para mejorar la confianza y reduce los picos de cortisol, combatiendo directamente la soledad urbana.

Psicología: Estos son los rasgos de las personas que saludan al entrar a un lugar.&nbsp;

Psicología: Estos son los rasgos de las personas que saludan al entrar a un lugar. 

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Por Sofía Serelli

El hábito de decir "buenos días" al entrar en un comercio trasciende la simple cortesía. Según la psicología del comportamiento, este gesto cotidiano funciona como un termómetro de nuestra salud mental y estabilidad emocional. Al reconocer al otro, demostramos una inteligencia emocional desarrollada y capacidad para concentrarnos plenamente en el presente.

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La vida moderna, marcada por el uso excesivo de pantallas y el ajetreo constante, empuja a las personas hacia un funcionamiento automático. Entrar en una tienda en absoluto silencio genera una barrera invisible de tensión que fomenta el aislamiento social y convierte el servicio en una interacción puramente mecánica y fría.

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Beneficios químicos y reducción del estrés mediante el saludo

Cuando saludamos a un empleado, el cuerpo genera una respuesta química inmediata. Se produce un incremento en la producción de oxitocina, lo que fortalece la confianza en los vínculos humanos, mientras se reducen los niveles de cortisol, la hormona responsable del estrés severo. Este intercambio no solo beneficia al cliente, sino que transforma la experiencia de quien está detrás del mostrador.

El sector minorista suele someter a los trabajadores a rutinas agotadoras que cansan la mente. Recibir un saludo empático permite que el empleado salga de su modo automático y se sienta valorado como ser humano. Este reconocimiento es fundamental para reducir los síntomas del agotamiento profesional o síndrome de burnout, creando un entorno laboral mucho menos hostil.

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La transformación del servicio y la convivencia comunitaria

Practicar la amabilidad cambia radicalmente la calidad del servicio recibido. Un cliente que saluda fomenta microconexiones sociales positivas que resultan en una atención más personalizada y eficiente. Quienes mantienen este hábito suelen gestionar mejor la ansiedad diaria, ya que el gesto rompe el aislamiento y refuerza el sentimiento de pertenencia al espacio urbano.

Tratar el comercio con empatía es una herramienta gratuita para mejorar la interacción social. Al romper el hielo con un cajero o representante, se facilita una comunicación fluida que beneficia la salud mental de ambas partes. En un contexto de desconexión digital, recuperar esta práctica es un paso esencial para convivir en armonía con la comunidad y proteger nuestra propia estabilidad emocional.

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