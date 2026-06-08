La ciencia revela el origen de las canas y descubre que es un mecanismo vital para la protección del cabello

La aparición de las primeras canas suele generar sorpresa e incluso preocupación. Para muchas personas representan una de las señales más evidentes del paso del tiempo. Sin embargo, recientes investigaciones de la ciencia están cambiando esa visión y plantean una explicación mucho más compleja sobre por qué el cabello pierde su color natural.

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Lo que los investigadores encontraron va más allá de un simple desgaste asociado a la edad. Detrás de cada hebra blanca o gris podría existir un mecanismo biológico diseñado para proteger al organismo frente a daños celulares potencialmente peligrosos. Esta hipótesis está transformando la manera en que la ciencia interpreta el envejecimiento capilar.

Las canas no son solo una señal de envejecimiento.

El color del cabello depende de la melanina, un pigmento producido por células especializadas llamadas melanocitos. Estas células se encuentran en la base de cada folículo piloso y son las encargadas de transferir el color a las fibras capilares a medida que crecen.

Una de las preguntas más frecuentes sobre las canas es si el estrés realmente puede acelerar su aparición. La evidencia científica de Nature apunta a que sí existe una relación, aunque no de la forma en que muchas personas imaginan.

Experimentos realizados en modelos animales demostraron que situaciones de estrés intenso pueden provocar un agotamiento más rápido de las células madre encargadas de la pigmentación. Esto no significa que una experiencia difícil vuelva el cabello blanco de un día para otro, pero sí puede acelerar un proceso biológico que ya estaba en marcha.

Sin embargo, el descubrimiento más llamativo tiene que ver con la posible función protectora de las canas. Los investigadores plantean que la pérdida de pigmento podría formar parte de un sistema de defensa celular.

Cuando determinadas células del folículo sufren daños importantes en su ADN, el organismo prioriza eliminarlas antes que permitir que continúen multiplicándose con alteraciones potencialmente perjudiciales. Como consecuencia de esa eliminación, disminuye la capacidad de producir melanina y el cabello crece blanco o gris.

origen de las canas Se aconseja evitar el lavado con agua excesivamente caliente, ya que esta práctica favorece la apertura de las cutículas. WEB

Cómo cuidar las canas y proteger la salud del cabello

Comprender el origen biológico de las canas no implica descuidar el cabello. De hecho, los especialistas señalan que los cabellos blancos necesitan algunos cuidados específicos debido a la menor presencia de melanina.

Al contar con menos pigmento, las canas son más vulnerables a la radiación ultravioleta, la contaminación ambiental y el desgaste provocado por factores externos. Por ese motivo, los expertos recomiendan utilizar productos capilares con protección UV para evitar el amarilleamiento causado por la exposición solar.

La hidratación también resulta fundamental

El cabello canoso suele presentar una textura más seca y áspera, por lo que el uso de acondicionadores y tratamientos hidratantes puede ayudar a conservar su brillo natural.

origen de las canas WEB

Las canas ya no son vistas únicamente como una consecuencia inevitable del envejecimiento. Los avances científicos sugieren que podrían formar parte de un mecanismo biológico destinado a proteger al organismo frente a daños celulares.