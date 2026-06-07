Qué significa cuando una persona te da corriente eléctrica al tocarla, según la ciencia

Aunque el voltaje de un chispazo entre personas puede alcanzar los 25kV, la energía liberada es tan mínima que solo provoca una molestia breve sin riesgos para la salud.

Esto es lo que ocurre cuando tenés un pequeño "choque eléctrico" con otra persona, según la ciencia.

Sentir un choque eléctrico al rozar a otra persona es un fenómeno físico común que se intensifica durante los meses de frío. Esta sensación, lejos de tener un origen místico, responde a la acumulación de cargas estáticas en la piel o la ropa que se descargan abruptamente.

La electricidad estática surge por un desequilibrio entre electrones y protones. Al rozar superficies como el cabello o ciertas prendas, los electrones saltan de un material a otro, permitiendo que el cuerpo acumule esa carga hasta encontrar un objeto o persona donde descargarla. Este flujo busca neutralizar la diferencia de carga entre ambos cuerpos.

image

Por qué el aire seco potencia la descarga eléctrica entre personas Este fenómeno es particularmente recurrente en días de baja humedad. El aire seco actúa como un aislante que impide que la electricidad se disperse de forma gradual, favoreciendo que las cargas se acumulen y se liberen de golpe mediante un "zap" intenso. Durante esa fracción de segundo, se crea un pequeño arco que calienta el aire y produce un destello visible, estimulando las terminaciones nerviosas con una sensación similar a una pinchadura.