Qué significa cuando una persona te da corriente eléctrica al tocarla, según la ciencia

Sentir un choque eléctrico al rozar a otra persona es un fenómeno físico común que se intensifica durante los meses de frío. Esta sensación, lejos de tener un origen místico, responde a la acumulación de cargas estáticas en la piel o la ropa que se descargan abruptamente.
La electricidad estática surge por un desequilibrio entre electrones y protones. Al rozar superficies como el cabello o ciertas prendas, los electrones saltan de un material a otro, permitiendo que el cuerpo acumule esa carga hasta encontrar un objeto o persona donde descargarla. Este flujo busca neutralizar la diferencia de carga entre ambos cuerpos.
Por qué el aire seco potencia la descarga eléctrica entre personas
Este fenómeno es particularmente recurrente en días de baja humedad. El aire seco actúa como un aislante que impide que la electricidad se disperse de forma gradual, favoreciendo que las cargas se acumulen y se liberen de golpe mediante un "zap" intenso. Durante esa fracción de segundo, se crea un pequeño arco que calienta el aire y produce un destello visible, estimulando las terminaciones nerviosas con una sensación similar a una pinchadura.
Contrario a lo que suele circular en redes sociales sobre "energías especiales" o significados espirituales, la ciencia confirma que se trata de física básica. Sorprendentemente, el voltaje de estas descargas puede alcanzar hasta los 25kV, aunque la energía liberada en milijulios es tan baja que apenas genera una molestia momentánea y rara vez representa un peligro real para el organismo.
Cómo evitar los choques de electricidad estática en el día a día
Para reducir estos incidentes, es recomendable tomar algunas medidas concretas:
- Aumentar la humedad ambiente en los hogares con humidificadores o recipientes con agua.
- Preferir prendas de algodón sobre materiales sintéticos como el poliéster o la lana, que son propensos a generar fricción.
- Usar calzado con suela de cuero, ya que permite que la carga se disipe hacia el suelo de manera constante al caminar.
- Usar un objeto intermedio, como una llave, para hacer el primer contacto con superficies metálicas, de modo que la descarga ocurra a través del metal y no directamente sobre la piel.