7 de junio de 2026 - 11:30

Qué significa cuando una persona te da corriente eléctrica al tocarla, según la ciencia

Aunque el voltaje de un chispazo entre personas puede alcanzar los 25kV, la energía liberada es tan mínima que solo provoca una molestia breve sin riesgos para la salud.

Esto es lo que ocurre cuando tenés un pequeño choque eléctrico con otra persona, según la ciencia.&nbsp;

Esto es lo que ocurre cuando tenés un pequeño "choque eléctrico" con otra persona, según la ciencia. 

Foto:

Por Sofía Serelli

Sentir un choque eléctrico al rozar a otra persona es un fenómeno físico común que se intensifica durante los meses de frío. Esta sensación, lejos de tener un origen místico, responde a la acumulación de cargas estáticas en la piel o la ropa que se descargan abruptamente.

Leé además

buscan voluntarios para vivir gratis 30 dias en las montanas: los 4 requisitos para participar

Buscan voluntarios para vivir gratis 30 días en las montañas: los 4 requisitos para participar

Por Cristian Reta
el campo magnetico de la tierra ya se desplazo mas de 2.250 km, y organizaciones ya se preparan para contener los danos

El campo magnético de la Tierra ya se desplazó más de 2.250 km, y organizaciones ya se preparan para contener los daños

Por Andrés Aguilera

La electricidad estática surge por un desequilibrio entre electrones y protones. Al rozar superficies como el cabello o ciertas prendas, los electrones saltan de un material a otro, permitiendo que el cuerpo acumule esa carga hasta encontrar un objeto o persona donde descargarla. Este flujo busca neutralizar la diferencia de carga entre ambos cuerpos.

image

Por qué el aire seco potencia la descarga eléctrica entre personas

Este fenómeno es particularmente recurrente en días de baja humedad. El aire seco actúa como un aislante que impide que la electricidad se disperse de forma gradual, favoreciendo que las cargas se acumulen y se liberen de golpe mediante un "zap" intenso. Durante esa fracción de segundo, se crea un pequeño arco que calienta el aire y produce un destello visible, estimulando las terminaciones nerviosas con una sensación similar a una pinchadura.

Contrario a lo que suele circular en redes sociales sobre "energías especiales" o significados espirituales, la ciencia confirma que se trata de física básica. Sorprendentemente, el voltaje de estas descargas puede alcanzar hasta los 25kV, aunque la energía liberada en milijulios es tan baja que apenas genera una molestia momentánea y rara vez representa un peligro real para el organismo.

image

Cómo evitar los choques de electricidad estática en el día a día

Para reducir estos incidentes, es recomendable tomar algunas medidas concretas:

  • Aumentar la humedad ambiente en los hogares con humidificadores o recipientes con agua.
  • Preferir prendas de algodón sobre materiales sintéticos como el poliéster o la lana, que son propensos a generar fricción.
  • Usar calzado con suela de cuero, ya que permite que la carga se disipe hacia el suelo de manera constante al caminar.
  • Usar un objeto intermedio, como una llave, para hacer el primer contacto con superficies metálicas, de modo que la descarga ocurra a través del metal y no directamente sobre la piel.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

vuelve el ford falcon: asi es la version 2027 del clasico que marco una epoca

Vuelve el Ford Falcon: así es la versión 2027 del clásico que marcó una época

Por Ignacio Alvarado
Los expertos destacan que el valor reside en sostener una conducta saludable durante largos períodos.

Los expertos lo revelan: caminar durante 1 hora al día y a ritmo pausado quema 75.000 calorías al año

Por Lucas Vasquez
Este truco con papel aluminio puede aliviar el dolor en distintas partes de tu cuerpo, como las rodillas. 

Envuelven sus rodillas y brazos con papel de aluminio antes de dormir: por qué esta práctica se volvió viral

Por Sofía Serelli
que comer esta semana: 5 recetas faciles, saludables y con pocos ingredientes para hacer del 8 al 14 de junio

Qué comer esta semana: 5 recetas fáciles, saludables y con pocos ingredientes para hacer del 8 al 14 de junio

Por Ignacio Alvarado