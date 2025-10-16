Un niño se electrocutó al tocar un poste de luz en una plazoleta de Guaymallén y quedó internado

Durante la noche del miércoles un niño de 8 años sufrió un choque eléctrico con un poste de luz en la plaza Pedro del Castillo y permanece internado en el Hospital Notti.
El hecho ocurrió durante la noche del miércoles, cuando el chico de 8 años se apoyó en un poste que había sido vandalizado. La explicación del municipio.
El incidente ocurrió cuando el menor se encontraba jugando junto a otros niños en la plazoleta y al apoyarse en el poste, cayó al piso quedando inconsciente. Según indicaron, este poste de luz había sido vandalizado previamente.
Inmediatamente después del accidente, el niño fue trasladado al Hospital Notti, donde permanece internado en sala común y se encuentra fuera de peligro. Por el momento no tiene fecha de alta, según indicaron desde el nosocomio.
Luego del suceso, Defensa Civil cercó el lugar para garantizar condiciones absolutas de seguridad. Minutos después del incidente, el área técnica del municipio procedió a revisar todas las luminarias y los tableros eléctricos de la plazoleta.
Tras la inspección, el personal técnico constató que no había tensión en ninguno de los postes y verificó que tanto los disyuntores como los sistemas de protección funcionaban correctamente. Posteriormente, se dejó toda la instalación eléctrica completamente operativa y en condiciones de servicio, quedando al 100%.
Hasta el momento, no hay conocimiento de que se haya presentado una denuncia formal en la Fiscalía de Guaymallén en relación con el suceso.
Además, según informaron, desde el primer momento del incidente, el municipio se encuentra en contacto con la familia y está pendiente de la evolución médica del menor.