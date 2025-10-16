16 de octubre de 2025 - 09:33

Un motociclista perdió una pierna tras chocar con un auto en Guaymallén

El siniestro ocurrió en calle Buenos Vecinos al 5900. involucró una motocicleta Zanella conducida por L. D. P., de 38 años, y un Chevrolet Corsa Classic gris al mando de I. A. P., de 18 años.

Un grave accidente vial ocurrió anoche en Guaymallén y dejó como saldo un motociclista gravemente herido. El hecho se registró cerca de las 23 sobre calle Buenos Vecinos al 5900.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro involucró una motocicleta Zanella conducida por L. D. P., de 38 años, y un Chevrolet Corsa Classic gris al mando de I. A. P., de 18 años.

De acuerdo a las primeras pericias, ambos vehículos circulaban por calle Buenos Vecinos de sur a norte cuando el motociclista intentó adelantarse y el auto giró hacia el oeste para ingresar a un domicilio, momento en que se produjo el violento impacto.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió en el lugar y diagnosticó al conductor de la moto con amputación del miembro inferior derecho, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Lagomaggiore.

El test de alcoholemia realizado al conductor del automóvil arrojó resultado 0,0 g/l. En el lugar trabajó Policía Científica, y la Oficina Fiscal de jurisdicción intervino para establecer las responsabilidades del hecho.

