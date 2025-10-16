Un motociclista perdió una pierna tras chocar con un auto en Guaymallén

El siniestro ocurrió en calle Buenos Vecinos al 5900. involucró una motocicleta Zanella conducida por L. D. P. , de 38 años, y un Chevrolet Corsa Classic gris al mando de I. A. P. , de 18 años.

Un grave accidente vial ocurrió anoche en Guaymallén y dejó como saldo un motociclista gravemente herido. El hecho se registró cerca de las 23 sobre calle Buenos Vecinos al 5900.

De acuerdo a las primeras pericias, ambos vehículos circulaban por calle Buenos Vecinos de sur a norte cuando el motociclista intentó adelantarse y el auto giró hacia el oeste para ingresar a un domicilio, momento en que se produjo el violento impacto.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió en el lugar y diagnosticó al conductor de la moto con amputación del miembro inferior derecho, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Lagomaggiore.