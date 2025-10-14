Insólito: una perdida de agua "se tragó" a un camión de basura y organizan un gran operativo para sacarlo

Un camión recolector cargado de residuos se hundió anoche en un gran socavón del asfalto en Guaymallén, producto de una previa pérdida de agua.

En la intersección de Lafinur y Luzuriaga, en Dorrego, un camión de la empresa Santa Elena, que presta el servicio de recolección de residuos en el departamento de Guaymallén, quedó enterrado tras ceder el asfalto debido a una pérdida de agua perteneciente a AYSAM.

Durante la noche del lunes, madrugada del martes, se intentó retirar el vehículo, pero el terreno cedió aún más, por lo que se está coordinando un operativo especial para su extracción. Se aguarda la llegada de una pluma que permita realizar el trabajo con seguridad, ya que la grúa enviada por la empresa no resultó suficiente. Además, el equipo de Espacios Verdes intervendrá para retirar ramas que obstaculizan las maniobras, mientras que personal de AYSAM deberá interrumpir el flujo de agua para evitar complicaciones.

La Municipalidad continuará supervisando el operativo hasta la completa resolución del incidente y coordinando con Aysam el arreglo de la pérdida de agua para poder reparar la calzada.

Ante la complejidad de la situación, personal de servicios públicos están coordinando un nuevo operativo para el transcurso de la mañana de hoy. Desde ese momento, personal municipal trabaja en el lugar para controlar el área y demarcar la zona afectada, a fin de evitar accidentes y garantizar la seguridad de los transeúntes y conductores.