14 de octubre de 2025 - 10:09

Insólito: una perdida de agua "se tragó" a un camión de basura y organizan un gran operativo para sacarlo

Un camión recolector cargado de residuos se hundió anoche en un gran socavón del asfalto en Guaymallén, producto de una previa pérdida de agua.

G3OAKrrXYAAt2Af
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

En la intersección de Lafinur y Luzuriaga, en Dorrego, un camión de la empresa Santa Elena, que presta el servicio de recolección de residuos en el departamento de Guaymallén, quedó enterrado tras ceder el asfalto debido a una pérdida de agua perteneciente a AYSAM.

Leé además

Camión con pollos volcó en Santa Rosa

Camión con pollos chocó a dos caballos y volcó: vecinos rescataron al chofer y murieron los animales

Por Enrique Pfaab
los candidatos a concejales de la ciudad compartieron sus datos en la plataforma vota informado

Los candidatos a concejales de la Ciudad compartieron sus datos en la plataforma Vota Informado

Por Redacción

Durante la noche del lunes, madrugada del martes, se intentó retirar el vehículo, pero el terreno cedió aún más, por lo que se está coordinando un operativo especial para su extracción. Se aguarda la llegada de una pluma que permita realizar el trabajo con seguridad, ya que la grúa enviada por la empresa no resultó suficiente. Además, el equipo de Espacios Verdes intervendrá para retirar ramas que obstaculizan las maniobras, mientras que personal de AYSAM deberá interrumpir el flujo de agua para evitar complicaciones.

Embed

La Municipalidad continuará supervisando el operativo hasta la completa resolución del incidente y coordinando con Aysam el arreglo de la pérdida de agua para poder reparar la calzada.

Ante la complejidad de la situación, personal de servicios públicos están coordinando un nuevo operativo para el transcurso de la mañana de hoy. Desde ese momento, personal municipal trabaja en el lugar para controlar el área y demarcar la zona afectada, a fin de evitar accidentes y garantizar la seguridad de los transeúntes y conductores.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Diario Los Andes

Cómo hacer para que Google Discover te muestra todo lo que pasa en Mendoza: muy fácil, seguí a Los Andes

Por Redacción Sociedad
corte de agua imprevisto en barios barrios de Ciudad

Se rompió un caño maestro y hay corte de agua imprevisto en barios de Ciudad: la zona afectada

Por Redacción Sociedad
Foto archivo / Los Andes

Así afectará el Zonda este martes a Mendoza con una máxima de verano

Por Redacción Sociedad
Acceso Este - Foto archivo

Cortan hoy el tránsito en el Acceso Este en un horario clave: las razones

Por Redacción Sociedad