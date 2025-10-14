El escondido pueblito de Brasil con playas infinitas: un lugar silencioso de dunas doradas y paz total

Destinos poco conocidos suelen atraer a quienes buscan playas tranquilas, arena fina y paisajes naturales. Jericoacoara , en el estado de Ceará, Brasil , es un pequeño pueblo que combina dunas doradas , aguas cristalinas y un ambiente de paz total , ideal para desconectarse del bullicio cotidiano.

Jericoacoara, conocido localmente como “Jeri”, es un poblado remoto que se hizo famoso por sus playas infinitas y un entorno prácticamente intacto.

Llegar al lugar requiere cruzar caminos de arena , lo que limita el turismo masivo y mantiene un ambiente de calma.

El clima es cálido y seco, ideal para disfrutar del sol y practicar deportes acuáticos como kitesurf y windsurf.

Además, sus aguas claras y poco profundas convierten al pueblo en un destino seguro para familias y viajeros que buscan tranquilidad.

Dunas y atardeceres que parecen postales

Entre los grandes atractivos de Jeri están sus dunas doradas, donde los visitantes pueden caminar, hacer sandboard o simplemente contemplar la puesta de sol.

El famoso Sunset Dune se ha convertido en un ícono: ver cómo el sol se oculta detrás de la arena es una experiencia única que combina naturaleza y silencio absoluto.

Además de las dunas, la playa principal ofrece kilómetros de arena blanca y mar transparente, sin aglomeraciones.

Es un lugar perfecto para practicar yoga, meditar o leer mientras se escucha únicamente el sonido del mar.

Vida local y gastronomía auténtica

A pesar de ser un pueblo pequeño, Jericoacoara mantiene una vida local activa. Sus restaurantes y bares ofrecen mariscos frescos, tapioca y jugos naturales típicos de la región de Ceará.

Las calles de arena y las casitas coloridas crean un ambiente pintoresco que combina la autenticidad brasileña con comodidad para turistas.

El pueblo también es famoso por su espíritu sostenible: la mayoría de los alojamientos son ecológicos y promueven el turismo responsable, conservando la naturaleza y la tranquilidad que caracteriza a Jeri.