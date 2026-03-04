Horror en Río de Janeiro: citó a su exnovia para "reconciliarse", pero la violaron en manada con 4 amigos

Un adolescente de 17 años citó a su exnovia con la excusa de reconciliarse, pero detrás del encuentro habría organizado un plan para que cuatro amigos abusaran sexualmente de ella en un departamento del barrio de Copacabana, en Río de Janeiro , uno de los sectores más turísticos de Brasil.

Tras la denuncia de la joven, la Justicia ordenó la detención de los cuatro sospechosos mayores de edad (entre 18 y 19 años) y de otro menor involucrado . Hasta el momento hay dos detenidos.

Según confirmaron fuentes policiales, ocurrió el 31 de enero. El joven de 17 años invitó a su exnovia, una adolescente mayor de edad, a su departamento con el pretexto de "intentar reconciliarse". La cita fue en el edificio donde vive el menor, ubicado sobre la calle Ministro Viveiros Castro.

De acuerdo con la denuncia, la víctima llegó al lugar y fue recibida por su expareja. En el ascensor, el joven le advirtió que había más personas en el departamento y le sugirió “tratar de hacer algo diferente para rearmar la pareja”, propuesta que la joven rechazó. Aunque subió igual.

Al ingresar al departamento, encontró a cuatro hombres bebiendo cerveza , a quienes el adolescente presentó como amigos. "Me sugirió ir para la habitación para tener mayor privacidad y accedí ", dijo la joven víctima en su declaración.

Quatro homens foram indiciados por estupro coletivo contra uma adolescente de 17 anos em Copacabana, na Zona Sul do Rio. O estupro aconteceu na noite do dia 31 de janeiro, quando um menor de 17 anos atraiu a adolescente, que seria sua ex-namorada, para um encontro amoroso em um… pic.twitter.com/zN1skuwm6z

La denunciante relató que la conversación con su exnovio fue “muy buena” y que incluso mantuvieron relaciones sexuales consentidas. Sin embargo, en medio del encuentro, los cuatro jóvenes irrumpieron en la habitación.

"Mi ex les ordenó que no se acercaran, pero me pidió que los dejara porque querían mirar", relató la víctima. Sin embargo, instantes después, los cuatro hombres se desnudaron y abusaron de ella.

La joven aseguró que fue manoseada, besada y violada, además de sufrir agresiones físicas: recibió cachetadas, trompadas y una patada en el abdomen cuando intentó escapar.

Cámaras de seguridad y pruebas

El ingreso y la salida de los presuntos agresores quedaron registrados por las cámaras de seguridad del edificio, al igual que los movimientos de la víctima.

Embed A Polícia Civil faz buscas para prender quatro homens e apreender um menor que estupraram uma adolescente de 17 anos em Copacabana. #BalançoGeralRJ



Reprodução/Record Rio pic.twitter.com/nvnsGK9W6L — Tino Junior (@tinojunior) March 2, 2026

En la investigación también se incorporaron mensajes de WhatsApp entre la joven y su exnovio. Allí se comprobó que él la invitó al departamento e incluso le sugirió que acudiera con una amiga, algo que finalmente no ocurrió.

Según fuentes policiales citadas por medios locales, de esas conversaciones surge que “quedó muy clara la emboscada” que habría organizado el adolescente.

Quiénes son los detenidos y sospechosos buscados

La Policía de Río identificó a cuatro jóvenes mayores de edad como presuntos responsables del ataque:

Bruno Felipe dos Santos Allegretti (18), estudiante de Ciencias Ambientales en la Universidad Federal de Río de Janeiro (Unirio). Está prófugo .

. Vitor Hugo Oliveira Simonin (18), hijo de José Carlos Costa Simonin , subsecretario estatal de Gobernanza, Compliance y Gestión Administrativa, un área vinculada a la Secretaría de Desarrollo Social y Derechos Humanos de Río de Janeiro. Está prófugo .

, subsecretario estatal de Gobernanza, Compliance y Gestión Administrativa, un área vinculada a la Secretaría de Desarrollo Social y Derechos Humanos de Río de Janeiro. . João Gabriel Xavier Bertho (19), futbolista que hasta antes de la denuncia jugaba en el Serrano FC. Se entregó ante las autoridades.

ante las autoridades. Mattheus Verissimo Zoel Martins (19), jugador del S.C. Humaitá en la categoría sub-20. Se entregó ante las autoridades.

El adolescente de 17 años señalado como el organizador del encuentro también está involucrado. Su identidad no fue revelada porque su causa quedó a cargo de un juzgado de menores.

brasil - abuso sexual Los cuatro jóvenes identificados por la víctima. G1

El examen médico confirmó lesiones

El examen médico realizado a la denunciante confirmó lesiones compatibles con violencia física. Los peritos detectaron hematomas y escoriaciones en la zona genital, presencia de sangre en áreas íntimas y marcas en la espalda y los glúteos. También se recolectaron muestras para análisis genéticos y de ADN, que serán incorporadas al expediente.