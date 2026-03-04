Estados Unidos hundió el mayor buque de guerra desde la Segunda Guerra Mundial

El navío de 42.000 toneladas superó al Moskva ruso en dimensiones y fue neutralizado tras una campaña de desinformación que intentó ocultar la derrota de Teherán.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos hundieron el Shahid Bahman Bagheri, el buque insignia de la Guardia Revolucionaria iraní, durante los primeros días de la Operación Furia Épica. Con un desplazamiento de 42.000 toneladas, se convirtió en la mayor pérdida naval en combate desde 1945, superando ampliamente al crucero ruso Moskva destruido en 2022.

El incidente ocurrió en aguas del Golfo Pérsico como parte de una serie de ataques coordinados que incluyeron objetivos terrestres en Irán. En las horas previas al anuncio oficial, diversas cuentas en la plataforma X difundieron videos que aseguraban que Irán había logrado hundir el portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln. Sin embargo, el comando central de Washington aclaró que se trataba de una campaña de desinformación orquestada por el régimen para ocultar que su propia joya naval había sido alcanzada y destruida.

image Un portacontenedores convertido en base de drones El Shahid Bahman Bagheri no fue diseñado originalmente para el combate, sino que nació como el Perarin, un buque de carga construido en el año 2000 por la firma Hyundai Heavy Industries en Corea del Sur. Entre 2022 y 2024, la Guardia Revolucionaria llevó a cabo una reconversión masiva para dotarlo de una pista de 170 metros con rampa de salto, permitiéndole transportar hasta 60 drones y diversos misiles de largo alcance.

La estrategia iraní de reconvertir embarcaciones civiles respondió a la necesidad de eludir los altos costos y los tiempos prolongados que requiere el desarrollo de un portaaviones militar desde cero. Al utilizar un casco de portacontenedores, Teherán logró poner en funcionamiento una plataforma de gran tamaño de manera rápida. No obstante, esta decisión técnica selló su destino defensivo. Al carecer de un blindaje militar pesado y de sistemas de protección integrados desde su diseño base, el navío resultó ser un blanco extremadamente vulnerable ante la tecnología de misiles y ataques de precisión actuales.

image A pesar de que en su presentación pública en febrero de 2025 fue calificado como el proyecto naval más importante en la historia de la República Islámica, las dudas en Occidente sobre su efectividad real fueron constantes. Su velocidad máxima de apenas 22 nudos y la falta de buques de escolta suficientes para proteger un objetivo de 240 metros de eslora facilitaron su localización y posterior destrucción por parte de las fuerzas aéreas y submarinas estadounidenses.