Estados Unidos hundió el mayor buque de guerra desde la Segunda Guerra Mundial

Las fuerzas armadas de Estados Unidos hundieron el Shahid Bahman Bagheri, el buque insignia de la Guardia Revolucionaria iraní, durante los primeros días de la Operación Furia Épica. Con un desplazamiento de 42.000 toneladas, se convirtió en la mayor pérdida naval en combate desde 1945, superando ampliamente al crucero ruso Moskva destruido en 2022.
El incidente ocurrió en aguas del Golfo Pérsico como parte de una serie de ataques coordinados que incluyeron objetivos terrestres en Irán. En las horas previas al anuncio oficial, diversas cuentas en la plataforma X difundieron videos que aseguraban que Irán había logrado hundir el portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln. Sin embargo, el comando central de Washington aclaró que se trataba de una campaña de desinformación orquestada por el régimen para ocultar que su propia joya naval había sido alcanzada y destruida.
Un portacontenedores convertido en base de drones
El Shahid Bahman Bagheri no fue diseñado originalmente para el combate, sino que nació como el Perarin, un buque de carga construido en el año 2000 por la firma Hyundai Heavy Industries en Corea del Sur. Entre 2022 y 2024, la Guardia Revolucionaria llevó a cabo una reconversión masiva para dotarlo de una pista de 170 metros con rampa de salto, permitiéndole transportar hasta 60 drones y diversos misiles de largo alcance.
La estrategia iraní de reconvertir embarcaciones civiles respondió a la necesidad de eludir los altos costos y los tiempos prolongados que requiere el desarrollo de un portaaviones militar desde cero. Al utilizar un casco de portacontenedores, Teherán logró poner en funcionamiento una plataforma de gran tamaño de manera rápida. No obstante, esta decisión técnica selló su destino defensivo. Al carecer de un blindaje militar pesadoy de sistemas de protección integrados desde su diseño base, el navío resultó ser un blanco extremadamente vulnerable ante la tecnología de misiles y ataques de precisión actuales.
A pesar de que en su presentación pública en febrero de 2025 fue calificado como el proyecto naval más importante en la historia de la República Islámica, las dudas en Occidente sobre su efectividad real fueron constantes. Su velocidad máxima de apenas 22 nudosy la falta de buques de escolta suficientes para proteger un objetivo de 240 metros de eslora facilitaron su localización y posterior destrucción por parte de las fuerzas aéreas y submarinas estadounidenses.
El impacto de la Operación Furia Épica
La ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel ha dejado a la armada iraní prácticamente inoperativa en pocos días, según los reportes del Departamento de Guerra. Testigos presenciales en el centro de Teherán reportaron que, tras el impacto de proyectiles contra centros policiales y militares el pasado 1 de marzo, se produjo una desbandada de soldados que abandonaron sus uniformes ante el avance de la operación aérea.
La pérdida del Shahid Bahman Bagheri representa un retroceso tecnológico y simbólico irreversible para la región. Al compararlo con hitos históricos, sus 42.000 toneladas de desplazamiento solo son superadas por los grandes acorazados de la Segunda Guerra Mundial, como el alemán Bismarck, que superaba las 50.000 toneladas antes de su hundimiento en 1941. Mientras el Moskva ruso, anterior poseedor del récord reciente, tenía 11.500 toneladas, el coloso iraní ahora encabeza la lista de las mayores estructuras navales hundidas en el siglo XXI.