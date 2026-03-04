4 de marzo de 2026 - 10:01

Un misil de Irán disparado a Turquía fue neutralizado por defensas de la OTAN

Se trata del primer incidente en suelo turco. No se reportaron víctimas ni heridos en el incidente.

Base aérea Incirlik, cerca de la ciudad de Adana, en el sur de Turquía

Base aérea Incirlik, cerca de la ciudad de Adana, en el sur de Turquía

Foto:

EFE
Por Redacción Mundo

Las defensas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Turquía interceptaron este miércoles un misil iraní sobre el Mediterráneo oriental y los restos de la munición antiaérea cayeron en el extremo sur del país, sin causar víctimas, según confirmó el gobierno turco.

Leé además

Lanzamiento de prueba operativa de un misil balístico intercontinental Minuteman III 

Estados Unidos probó con éxito el misil balístico intercontinental Minuteman III: esto se sabe

Por Redacción Mundo
El barco iraní IRIS Dena, hundido frente a Sri Lanka

Ataque submarino a barco iraní frente a Sri Lanka dejó más de un centenar de desaparecidos

Por Redacción Mundo

"Un misil balístico disparado desde Irán, que se dirigía al espacio aéreo turco tras atravesar Irak y Siria, fue neutralizado mediante defensas antiaéreas y antimisiles de la OTAN estacionados en el Mediterráneo oriental", confirmó el Ministerio de Defensa turco en un comunicado

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tcsavunma/status/2029157856654598319?s=20&partner=&hide_thread=false

La nota añade que un resto de un proyectil cayó en el municipio de Dörtyol, en la provincia mediterránea de Hatay.

Se trata del primer incidente en suelo turco y de un miembro de la OTAN desde el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el pasado sábado.

El comunicado de Defensa no precisa cuál pudo ser el objetivo del misil iraní, pero la trayectoria descrita es coherente con un misil disparado desde Irán occidental hacia la base militar de Incirlik, cerca de Adana en el sur de Turquía.

La base aérea de Incirlik es el principal punto de apoyo para otros aliados de la OTAN en Turquía y alberga también unidades estadounidenses.

El lunes pasado, la Presidencia turca desmintió un bulo en redes sociales sobre un supuesto ataque iraní a Incirlik y advirtió de Turquía no es parte del conflicto con Irán.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Donald Trump amenazó con imponer un embargo comercial a España tras la decisión de no autorizar el uso de instalaciones militares para operaciones contra el país persa.

Por qué Trump amenazó a España: "No cederemos", dijo el presidente Pedro Sánchez

Por Redacción Mundo
Demasiado tarde: Trump rechazó negociar con Irán tras asegurar que sus defensas ya no existen.

"Demasiado tarde": Trump rechazó negociar con Irán tras asegurar que sus defensas "ya no existen"

Por Redacción Mundo
Tragedia aérea en Turquía: se estrelló un avión de combate F-16 y murió su piloto.

Tragedia en Turquía: se estrelló un avión de combate F-16 y murió su piloto

Por Redacción Mundo
Escalofriante caso en Río de Janeiro: citó a su exnovia para reconciliarse y organizó una violación grupal.

Horror en Río de Janeiro: citó a su exnovia para "reconciliarse", pero la violaron en manda con 4 amigos

Por Redacción Mundo