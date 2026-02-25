25 de febrero de 2026 - 09:53

Tragedia en Turquía: se estrelló un avión de combate F-16 y murió su piloto

La aeronave cayó poco después de despegar de una base militar al oeste del país. Aún no se conocen las causas del siniestro.

Tragedia aérea en Turquía: se estrelló un avión de combate F-16 y murió su piloto.

Tragedia aérea en Turquía: se estrelló un avión de combate F-16 y murió su piloto.

Foto:

Por Redacción Mundo

Un F-16 de la Fuerza Aérea de Turquía se precipitó a tierra este miércoles apenas minutos después de haber despegado de la base militar ubicada en las afueras de la ciudad de Balikesir, provocando la muerte instantánea de su único ocupante.

Leé además

El crimen por jugar Call of Duty: liberan a 11 cadetes venezolanos tras 15 meses de prisión arbitraria.

El "crimen" por jugar Call of Duty: el calvario de 11 cadetes venezolanos acusados de "conspiración"

Por Redacción Mundo
Ochos turistas murieron al hundirse tras cruzar el lago Bikal en un vehículo. 

Un microbús que transportaba turistas chinos se hundió en el lago de Bikal en Rusia y solo un pasajero sobrevivió

Por Redacción Mundo

El Ministerio de Defensa Nacional turco informó que la aeronave había partido desde el 9º Comando de la Base Principal de Aviones. Sin embargo, alrededor de las 00:56 (hora local), se perdió todo contacto radial y el seguimiento por radar. Tras activar un operativo de búsqueda y rescate, las patrullas localizaron los restos del avión y confirmaron el fallecimiento del piloto, identificado como el mayor Ibrahim Bolat.

f-16 turquía

Conmoción por la muerte del piloto

El gobernador de Balikesir, Ismail Ustaoglu, expresó su dolor a través de las redes sociales: "Que Dios tenga piedad de nuestro mártir y ofrezco mis condolencias a su familia. Que nuestra querida nación lamente su pérdida", publicó en su cuenta de X.

Hasta el momento, las causas del siniestro son desconocidas. El Ministerio de Defensa anunció la creación de un equipo especial de investigación para determinar si el accidente se debió a una falla técnica del caza, fabricado por la empresa estadounidense Lockheed Martin, o a un error humano.

Embed

Este nuevo siniestro se suma a una lista de accidentes recientes que involucran al modelo F-16 en diferentes partes del mundo. En agosto pasado, en Polonia un piloto murió al estrellarse mientras ensayaba para un espectáculo aéreo. En enero, otro F-16 cayó al mar durante una misión rutinaria en Taiwán. El piloto, que logró eyectarse, permanece desaparecido.

Para Turquía, este golpe llega poco después de otro desastre aéreo militar. En noviembre un avión de carga C-130 se estrelló en Georgia dejando un saldo de 20 muertos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

 Insólito: robaron una Gaviota de Oro y una Antorcha de Plata del Festival de Viña del Mar

El vergonzoso robo de la Gaviota de Oro y una Antorcha de Plata en el Festival de Viña del Mar

Por Redacción Mundo
El hijo no pudo disponer del dinero que le regaló su padre como esperaba por normativas de Hacienda.

Regaló 275 mil euros a su hijo, no firmó un papel y deberá pagarle 35.750 euros a Hacienda

Por Cristian Reta
Revelan las fotos de Stephen Hawking en la isla de Jeffrey Epstein

Desconcertantes fotos de Stephen Hawking de fiesta junto a chicas en la isla de Jeffrey Epstein

Por Redacción Mundo
El Gobierno británico aprobó revelar documentos que comprometen al expríncipe Andrés

Caso Jeffrey Epstein: el Gobierno británico revelará documentos que comprometen al expríncipe Andrés