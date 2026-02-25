Tragedia en Turquía: se estrelló un avión de combate F-16 y murió su piloto

La aeronave cayó poco después de despegar de una base militar al oeste del país. Aún no se conocen las causas del siniestro.

Tragedia aérea en Turquía: se estrelló un avión de combate F-16 y murió su piloto.

Un F-16 de la Fuerza Aérea de Turquía se precipitó a tierra este miércoles apenas minutos después de haber despegado de la base militar ubicada en las afueras de la ciudad de Balikesir, provocando la muerte instantánea de su único ocupante.

El Ministerio de Defensa Nacional turco informó que la aeronave había partido desde el 9º Comando de la Base Principal de Aviones. Sin embargo, alrededor de las 00:56 (hora local), se perdió todo contacto radial y el seguimiento por radar. Tras activar un operativo de búsqueda y rescate, las patrullas localizaron los restos del avión y confirmaron el fallecimiento del piloto, identificado como el mayor Ibrahim Bolat.

f-16 turquía Gentileza Conmoción por la muerte del piloto El gobernador de Balikesir, Ismail Ustaoglu, expresó su dolor a través de las redes sociales: "Que Dios tenga piedad de nuestro mártir y ofrezco mis condolencias a su familia. Que nuestra querida nación lamente su pérdida", publicó en su cuenta de X.

Hasta el momento, las causas del siniestro son desconocidas. El Ministerio de Defensa anunció la creación de un equipo especial de investigación para determinar si el accidente se debió a una falla técnica del caza, fabricado por la empresa estadounidense Lockheed Martin, o a un error humano.

Embed (En net görüntü) Balkesir’de kaza krma urayarak yola düen F-16 sava uçann kaza an;



pic.twitter.com/8WLRM5qZNp — SYAH SANCAK (@siyahsancakx) February 25, 2026 Este nuevo siniestro se suma a una lista de accidentes recientes que involucran al modelo F-16 en diferentes partes del mundo. En agosto pasado, en Polonia un piloto murió al estrellarse mientras ensayaba para un espectáculo aéreo. En enero, otro F-16 cayó al mar durante una misión rutinaria en Taiwán. El piloto, que logró eyectarse, permanece desaparecido.

Para Turquía, este golpe llega poco después de otro desastre aéreo militar. En noviembre un avión de carga C-130 se estrelló en Georgia dejando un saldo de 20 muertos.