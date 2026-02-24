Un microbús que transportaba turistas chinos se hundió en el lago de Bikal en Rusia y solo un pasajero sobrevivió

Un terrible accidente ocurrió el pasado viernes 20 de febrero cuando un microbús que transportaba turistas de China intentó cruzar el gigantesco lago de Baikal, en Rusia .

El incidente se produjo cuando el vehículo cayó en una grieta del hielo de aproximadamente 3 metros de ancho, lo que provocó la muerte de ocho personas, entre ellas un adolescente de 14 años.

La camioneta cayó en una zona donde la profundidad alcanza los 18 metros. Las autoridades detallaron que el grupo realizaba una expedición no autorizada y advirtieron sobre los graves riesgos que conllevan estas prácticas en el hielo.

En redes sociales se han difundido videos que muestran los angustiosos momentos en los que el microbús se sumerge en el agua helada.

En las imágenes se observa cómo, en cuestión de segundos, el transporte desaparece de la superficie frente a los testigos, quienes no pueden dar ningún tipo de ayuda.

A video has emerged of the tragedy on Lake Baikal — a bus with Chinese tourists sank through the ice within seconds The incident occurred on February 20. Eight people were killed, including a 14-year-old child. Only one passenger survived — he was pulled out with a rope right… pic.twitter.com/P1S3SqHIW1

Solo un pasajero sobrevivió, tras ser rescatado con una cuerda justo al borde del agujero en el hielo.

La prohibición de cruzar el lago en un vehículo

El gobernador de Irkutsk, Igor Kobzev, explicó que entre los fallecidos figuran el conductor del automóvil y el adolescente de 14 años, quien viajaba con sus padres y otro familiar. Kobzev insistió en que está "categóricamente prohibido" cruzar el lago en coche.

La Asociación de Turoperadores de Rusia señaló que los turistas tramitaron el viaje directamente con un conductor residente de la zona, quien no consensuó el itinerario con los equipos de salvamento.

A pesar de ser un gran atractivo, el lago Baikal, el mayor reservorio de agua dulce líquida del planeta, tiene profundidades que superan los 1,700 metros en algunas zonas, por lo cual su recorrido debe ser acompañado por personal capacitado.

Debido a la gravedad de los hechos, el Comité de Instrucción de Rusia ha iniciado un caso penal.