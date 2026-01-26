Escándalo en Rusia: acusan a un DT de armar tácticas y comprar jugadores con ayuda de ChatGPT y lo despidieron.

La irrupción de la inteligencia artificial en el deporte de élite generó un conflicto sin precedentes en la liga de Rusia . Robert Moreno , exentrenador de la Selección de España, fue despedido de l FC Sochi tras ser acusado de delegar decisiones tácticas, de mercado y logísticas en ChatGPT , provocando incluso crisis de rendimiento físico en su plantel.

La polémica estalló tras las declaraciones de Andrei Orlov , exdirector general del club ruso, quien reveló que Moreno utilizaba la herramienta de inteligencia artificial para planificar casi todos los aspectos de la gestión del equipo. Según el directivo, esta práctica no se limitaba a una asistencia puntual, sino que se convirtió en una dependencia que alteró la dinámica profesional del cuerpo técnico.

Uno de los episodios más críticos relatados por Orlov ocurrió durante la planificación de un extenso viaje a Jabárovsk, en el este de Rusia. El itinerario generado por ChatGPT sugería que los jugadores permanecieran despiertos durante 28 horas consecutivas como parte del plan de trabajo previo al partido.

Ante la sorpresa de la dirigencia, Orlov cuestionó directamente al entrenador sobre cuándo tendrían tiempo de descansar los futbolistas. Aunque el cronograma fue modificado tras introducir nuevos parámetros, el equipo siguió un esquema basado en la inteligencia artificial, lo que para el club evidenció una falta de criterio humano en la gestión de los recursos físicos.

Las acusaciones también alcanzaron el área de refuerzos. Orlov sostuvo que Moreno utilizó ChatGPT para definir la contratación del delantero Artur Shushenachev. Para ello, el técnico habría introducido datos de rendimiento de la plataforma Wyscout en el chat, el cual señaló al kazajo como la mejor opción de mercado.

Sin embargo, el rendimiento del jugador no cumplió con las expectativas y el proceso fue calificado por el club como un fracaso metodológico. A esta situación se sumó un desplome deportivo innegable: Moreno fue despedido el 1 de septiembre de 2025 con el equipo en el último lugar de la tabla, tras una racha de 14 partidos sin ganar y apenas un 35% de efectividad.

La defensa de Robert Moreno ante la polémica

Ante la repercusión internacional, el exseleccionador español salió a defender su trabajo de manera tajante. Moreno negó haber utilizado la IA para tomar decisiones deportivas esenciales como alineaciones o tácticas. Según su versión, las herramientas tecnológicas como GPS o plataformas de video solo sirven para organizar información, pero la decisión final siempre es humana.

No obstante, el entrenador reconoció un uso específico de ChatGPT: las traducciones. Al no dominar el idioma ruso, Moreno admitió haber recurrido a la herramienta para facilitar la comunicación diaria en un entorno desconocido, aunque insistió en que esto no influyó en sus planteos de juego.