Franco Colapinto analizó su rendimiento en la Sprint en China y comparó su desempeño con Gasly

El argentino Franco Colapinto completó la carrera Sprint del Gran Premio de China de Fórmula 1 con un 14° puesto tras largar desde la 16ª posición, en una competencia corta de 19 vueltas disputada en el Circuito Internacional de Shanghái . Luego de la prueba, el piloto argentino analizó su rendimiento y se refirió especialmente a la diferencia que tuvo con su compañero de Alpine F1 Team , Pierre Gasly .

Colapinto logró avanzar dos posiciones durante la carrera y destac ó su buen arranque, aunque reconoció que el rendimiento general del auto todavía presenta aspectos por mejorar. “En las largadas voy bien por ahora, pero nos está costando con el auto. Este fin de semana hay varias cosas por entender”, explicó el argentino en diálogo con la prensa tras la competencia.

El piloto también puso el foco en las diferencias que aparecieron en los datos respecto a Gasly, quien había largado séptimo pero terminó la Sprint en la 11ª posición. “Cuando mirábamos la data veía que iba más lento en todas las curvas que Pierre. No hay una razón clara, pero hay muchas cosas chiquitas en el auto que son diferentes”, detalló.

Entre los factores que influyeron, Colapinto mencionó un inconveniente técnico que obligó a realizar cambios en su monoplaza. “Tuvimos un problema en la caja de cambios y usamos una de repuesto que tiene otra configuración aerodinámica. Eso nos hace perder bastante carga atrás”, señaló.

"CREO QUE LAS PRÓXIMAS CARRERAS SERÁN MEJORES" Franco Colapinto optimista de cara a lo que viene en el #ChineseGP y en la #F1 . #ChineseGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/JlYEa33YK6

Más allá de esas dificultades, el argentino se mostró optimista de cara a lo que resta del fin de semana. Según explicó, el equipo logró identificar algunos puntos clave para mejorar el rendimiento del auto y espera dar un paso adelante en las próximas sesiones. “Es un mix de cosas que me hicieron tener menos performance que Pierre. Hoy lo pudimos maximizar un poco mejor, pero hay varias áreas en las que debemos trabajar”, afirmó.

El desafío de entender el auto en Shanghái

El inicio del fin de semana en Shanghái había dejado señales mixtas para Colapinto. En la primera práctica libre finalizó 15°, a menos de tres décimas de Gasly, lo que hacía prever una clasificación más ajustada. Sin embargo, en el Sprint Shootout la diferencia creció: el francés logró avanzar hasta la SQ3 y largó séptimo, mientras que el argentino quedó eliminado en la SQ2 y partió desde la 16ª posición.

Tras aquella clasificación, Colapinto ya había reconocido que el equipo debía entender mejor las razones de esa brecha. “Estoy un poco perdido con la Qualy porque quedé muy lejos de Pierre, que es mi referencia. En la práctica estaba cerca, pero no di el paso entre la FP y la clasificación”, había comentado.

La Sprint en China fue además la octava participación del argentino en este formato dentro de la Fórmula 1. Sus mejores resultados en este tipo de carreras se dieron cuando competía con Williams Racing, con dos 12° puestos en Austin y São Paulo.

De cara a mejorar el rendimiento del equipo, Alpine también cuenta este fin de semana con el apoyo desde la fábrica de Enstone del piloto de su academia Gabriele Mini, quien trabaja en el simulador buscando herramientas que ayuden tanto a Gasly como a Colapinto a optimizar el comportamiento del monoplaza.

La mirada crítica desde Alpine

Mientras tanto, el asesor ejecutivo del equipo, Flavio Briatore, fue autocrítico con el inicio de temporada. El dirigente reconoció que el rendimiento del equipo aún está por debajo de lo esperado y que trabajan para resolver los problemas del coche con el objetivo de pelear en el grupo medio del campeonato, detrás de las escuderías que dominan actualmente la categoría.