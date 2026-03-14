Russell se quedó con la Sprint en China y Franco Colapinto completó otra sólida actuación
El británico George Russell dominó de principio a fin la carrera Sprint del Gran Premio de China de Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Shanghái. Mientras que, el argentino Franco Colapinto, con Alpine F1 Team, finalizó 14° y sumó kilómetros en una prueba intensa marcada por el Auto de Seguridad y las estrategias de neumáticos.
Colapinto tuvo un mejor rendimiento durante el Sprint respecto a la clasificación del viernes.
Foto:
Gentileza.
El piloto argentino buscará mejorar su rendimiento respecto a la clasificación del viernes en un circuito que no conoce bien.
El argentino Franco Colapinto completó una nueva presentación en la Fórmula 1 al finalizar 14° en la carrera Sprint del Gran Premio de China de Fórmula 1, disputada en el Circuito Internacional de Shanghái. El piloto de Alpine F1 Team completó las 19 vueltas de la prueba corta y logró mantenerse en el ritmo en una pista que todavía está conociendo.
A bordo del Alpine A526, Colapinto protagonizó una carrera dinámica. Con neumáticos medios en el inicio, consiguió avanzar un par de posiciones en el tránsito inicial del pelotón. Más adelante, en el giro 13, el argentino ingresó a boxes para montar el compuesto blando aprovechando la neutralización provocada por el Auto de Seguridad, que salió a pista luego de que el Audi de Nico Hülkenberg quedara en una posición peligrosa y debiera ser retirado.
En la parte delantera, el triunfo quedó en manos del británico George Russell, quien dominó la competencia de principio a fin con su Mercedes-AMG Petronas Formula One Team tras haber partido desde la pole position. El podio lo completaron los pilotos de Scuderia Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, quienes superaron en pista al Lando Norris de McLaren F1 Team.
Más atrás, el italiano Kimi Antonelli, compañero de Russell, perdió terreno con el correr de las vueltas y finalizó quinto, seguido por el australiano Oscar Piastri. La zona de puntos se completó con Liam Lawson, Oliver Bearman, Max Verstappen, que continúa con dificultades en el rendimiento de su Red Bull Racing, y Esteban Ocon.
Para Colapinto, la Sprint significó una nueva oportunidad de sumar kilómetros y experiencia en el exigente trazado chino, en una jornada que continuará con la clasificación para la carrera principal del domingo.
A las 4.00 de la madrugada, la Clasificación
La Sprint se disputará desde las 00.00 (hora de Argentina) y se extenderá aproximadamente hasta la 01.00. Más tarde, a partir de las 4.00 de la madrugada, será el turno de la clasificación, que definirá la grilla para la carrera principal, que se carrera el domingo.