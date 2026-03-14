Russell se quedó con la Sprint en China y Franco Colapinto completó otra sólida actuación

El británico George Russell dominó de principio a fin la carrera Sprint del Gran Premio de China de Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Shanghái . Mientras que, el argentino Franco Colapinto , con Alpine F1 Team , finalizó 14° y sumó kilómetros en una prueba intensa marcada por el Auto de Seguridad y las estrategias de neumáticos.

El piloto argentino buscará mejorar su rendimiento respecto a la clasificación del viernes en un circuito que no conoce bien.

Colapinto tuvo un mejor rendimiento durante el Sprint respecto a la clasificación del viernes.

El argentino Franco Colapinto completó una nueva presentación en la Fórmula 1 al finalizar 14° en la carrera Sprint del Gran Premio de China de Fórmula 1, disputada en el Circuito Internacional de Shanghái. El piloto de Alpine F1 Team completó las 19 vueltas de la prueba corta y logró mantenerse en el ritmo en una pista que todavía está conociendo.

image Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineArg_/status/2032655593358381092&partner=&hide_thread=false QUE PEDAZO DE LARGADA HIZO FRANCO COLAPINTO



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pic.twitter.com/Q4UqmMCtHF — Alpine ARG (@AlpineArg_) March 14, 2026 Mucho más dinámico estuvo Franco Colapinto A bordo del Alpine A526, Colapinto protagonizó una carrera dinámica. Con neumáticos medios en el inicio, consiguió avanzar un par de posiciones en el tránsito inicial del pelotón. Más adelante, en el giro 13, el argentino ingresó a boxes para montar el compuesto blando aprovechando la neutralización provocada por el Auto de Seguridad, que salió a pista luego de que el Audi de Nico Hülkenberg quedara en una posición peligrosa y debiera ser retirado.

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Leclerc and Hamilton did not leave much margin between them in this battle #F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/wl5KzEKEI9 — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2032657731757244763&partner=&hide_thread=false 10-second time penalty for Kimi Antonelli



This is after contact with Isack Hadjar on the first lap!#F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/owp6m7RHEF — Formula 1 (@F1) March 14, 2026 Los Mercedes y Russell, imparables En la parte delantera, el triunfo quedó en manos del británico George Russell, quien dominó la competencia de principio a fin con su Mercedes-AMG Petronas Formula One Team tras haber partido desde la pole position. El podio lo completaron los pilotos de Scuderia Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, quienes superaron en pista al Lando Norris de McLaren F1 Team.

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Leclerc and Hamilton did not leave much margin between them in this battle #F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/wl5KzEKEI9 — Formula 1 (@F1) March 14, 2026 Más atrás, el italiano Kimi Antonelli, compañero de Russell, perdió terreno con el correr de las vueltas y finalizó quinto, seguido por el australiano Oscar Piastri. La zona de puntos se completó con Liam Lawson, Oliver Bearman, Max Verstappen, que continúa con dificultades en el rendimiento de su Red Bull Racing, y Esteban Ocon.