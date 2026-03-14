En una tarde emocionante, Godoy Cruz se sacó la mufa y volvió a ganar en el Gambarte

Godoy Cruz mejoró su imagen respecto a los anteriores duelos, y con veinte minutos de inspiración logró vencer por 2 a 1 a Ferro por la Primera Nacional . Los goles de Poggi y Ulariaga cortaron una mala racha de seis meses sin ganar. Volvió la felicidad al Estadio Feliciano Gambarte .

El comienzo del encuentro no vaticinaba una tarde feliz para el Tomba, que empezó nervioso y atado producto de la enorme mochila de traspiés que acumuló en los últimos meses . La visita parecía tener más claridad en el manejo de la pelota, y creó la primera de peligro con un remate del lateral derecho Kihm a la salida de un córner que se desvió en el camino y casi se metió.

El ambiente en el estadio no era el mejor, y de a poquito comenzaba a parecerse al del cierre con Deportivo Madryn. El nerviosismo de los futbolistas se mezclaba con el de los hinchas, convirtiendo al Gambarte en una caldera a punto de explotar.

Ahí, en ese preciso momento, propios y extraños recordaron porque el gol es el evento más hermoso y trascendental del deporte rey . Lucas Arce tiró un centro de arrastrón, y Vicente Poggi piso el área para conectarla y enviarla al fondo de la red. La Bodega volvió a rugir, pero esta vez de alegría y desahogo. El abrazo pareció interminable.

El simple hecho de que la pelota cruzara en toda su circunferencia a través de la línea de sentencia lo cambió todo. Un nuevo Godoy Cruz surgió desde las sombras . Uno que se pareció a tiempos mejores, y que estuvo cerca de ampliar la cuenta explotando el débil sector izquierdo de la defensa de Ferro.

Y a este nuevo Tomba la suerte y la astucia le sonríen. Por eso, sobre 31’, cuando Federico Tévez intentó cubrir una pelota para la salida furtiva de Monetti, Nahuel Ulariaga pudo estirar la pierna entre ambos rivales y modificar la trayectoria para estampar el 2 a 0 con el que se fueron al descanso.

Godoy Cruz - Ferro, por la Primera Nacional Godoy Cruz - Ferro, por la Primera Nacional Walter Caballero / Los Andes

Otro elemento que permitió reconocer al viejo Expreso es el sufrimiento que tuvo que atravesar para abrochar el triunfo. Ferro creció después del descanso y fue a buscarlo con más corazón que ideas. Ahí retornaron las cábalas, los rezos, el nerviosismo y todo tipo de recursos para evitar que la jornada sabatina se arruine.

Durante todo el complemento el elenco de Caballito contó con las chances más claras para convertir, haciendo méritos para sacar algún dividendo. Ángel González protagonizó una peligrosa contra que terminó con el desvío en un defensor para mandarla al córner, y más tarde Lautaro Parisi probó con un venenoso disparo que Roberto Ramírez repelió.

Sobre 37’, cuando el triunfo parecía no correr peligro, Ferro concretó el tanto que había buscado sin cesar. Franco García recibió un buen pase entre líneas, pasó en el medio de Mendoza y Milo, y definió cruzado para superar a Ramírez.

Godoy Cruz - Ferro, por la Primera Nacional Godoy Cruz - Ferro, por la Primera Nacional Walter Caballero / Los Andes

Desde allí hasta el final fue aguantar como sea, redoblando esfuerzos para contener los embates de un contrincante que olió sangre y fue por más. El Bodeguero padeció más de la cuenta, y se salvó en varias ocasiones.

El pitazo final determinó la culminación de una racha tremendamente negativa de Godoy Cruz. Con los tres puntos ante Ferro, dejó atrás casi un año sin ganar en Mendoza, seis meses sin hacerlo en general, y una esquiva localía en el Gambarte, que desde la reinauguración no había tenido una tarde alegre.

Formaciones de Godoy Cruz - Ferro:

Godoy Cruz (2): Roberto Ramírez; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Camilo Alessandría, Juan Morán; Juan Andrada, Vicente Poggi, Gastón Gil Romero; Tomás Pozzo; Martín Pino, Nahuel Ulariaga. DT: Mariano Toedtli.

Ferro (1): Fernando Monetti; Nazareno Kihm, Federico Tévez, Gustavo Canto, Sebastián Corda; Matías Kabalín, Felipe Odradovich, Gonzalo Castellani, Ángel González; Mateo Acosta, Emanuel Dening. DT: Sergio Rondina.

Datos del partido:

Estadio: Feliciano Gambarte

Árbitro: Bryan Ferreyra

Goles: PT: 7' Vicente Poggi (GC), 31' Nahuel Ulariaga (GC). ST: 37' Franco García (GC)

Cambios: PT: 20' E. Burgos por Alessandría (GC). ST: 18' E. Ozuna por Castellani (F), 18' M. Campo por González (F), 18' L. Parisi por Corda (F), 18' N. Gómez por Kabalín (F), 25' B. Orosco por Andrada (G), 29' F. García por Acosta (F), 32' E. Tejada por Pozzo (GC), 32' F. Milo por Morán (GC)

Incidencias: ST: 45' Expulsado Emanuel Dening por agresión contra Vicente Poggi (F)