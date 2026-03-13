En fútbol, se definieron los bombos de la Copa Sudamericana

Fútbol. La Copa Sudamericana tiene sus bombos definidos en los días previos al sorteo que organizará la fase de grupos de la edición 2026 del certamen continental.

River y Racing se encontrarán en el bombo 1, San Lorenzo y Tigre estarán en el 2, mientras que Barracas Central y Deportivo Riestra se ubicarán en el 4 a la par de Juventud de Las Piedras de Uruguay, de histórica participación en las rondas previas de la Libertadores.

En una edición que contará con la participación de River por primera vez desde 2015, en una época en la que las copas continentales tenían duración semestral, y la vuelta de Racing, que fue campeón en 2024 y semifinalista de Libertadores el año pasado, la Sudamericana ya presentó sus bombos.

El primero contará con la presencia del “Millonario”, que acaba de ver el debut como entrenador de su equipo de Eduardo Coudet, exjugador del club, y cuyos hinchas esperarán una buena participación a nivel internacional, luego de un 2025 para el olvido, cuyo pésimo sprint final generó la ausencia de River en la Copa Libertadores por primera vez en 12 años.

Además, volverá al certamen el Racing de Gustavo Costas, gran campeón de la copa de 2024 que luego procedió a quedarse con la Recopa Sudamericana, integrando un bolillero 1 que completan Atlético Mineiro, Sao Paulo, Gremio y Santos de Brasil, Olimpia de Paraguay y América de Cali, de Colombia.

El segundo bombo cuenta también con dos equipos argentinos, siendo estos el San Lorenzo de Damián Ayude, cuyo inicio de 2026 no está siendo tan fructífero como fue el del año pasado, y Tigre, una de las sorpresas del Apertura de la mano del DT Diego Dabove y una temible dupla de ataque: David Romero e Ignacio Russo, quienes suman 11 goles en los 10 partidos que jugó el “Matador” en la temporada.

También forman parte del bombo 2 Red Bull Bragantino y Vasco Da Gama de Brasil, Millonarios de Colombia, Palestino de Chile, Caracas de Venezuela y Cienciano de Perú, mientras que un bolillero 3 que no cuenta con instituciones argentinos es integrado por Boston River y Montevideo City Torque de Uruguay, Audax Italiano de Chile, Deportivo Cuenca y Macara de Ecuador, Blooming e Independiente Petrolero de Bolivia y Academia Puerto Cabello de Venezuela.

Por último, el cuarto bolillero tendrá el debut de dos clubes argentinos, Barracas Central y Deportivo Riestra, que han ascendido a Primera División en 2022 y 2024, respectivamente, y en pocos años ya lograron clasificar a certámenes internacionales.

Además, el bombo cuatro contará con la participación de Juventud de Las Piedras de Uruguay, uno de los equipos del momento del fútbol sudamericano: superó dos rondas previas en su primera participación histórica en la Copa Libertadores, ganando ambas en condición de visitante, y jugará la Sudamericana por segunda vez en su historia.

El cuarto bombo es completado por Alianza Atlético de Perú, Recoleta de Paraguay, O’Higgins de Chile, el Carabobo venezolano y el indiscutible cuco del bombo: Botafogo de Brasil.