13 de marzo de 2026 - 18:09

Alarma en River por la lesión de un referente: "Siente dolor"

Eduardo Coudet puso en duda la presencia del futbolista para este fin de semana, cuando se reciba a Sarmiento de Junín por la Liga Profesional.

Sebastián Driussi, autor del primer gol de la era Coudet en River. Golazo.&nbsp;

Sebastián Driussi, autor del primer gol de la era Coudet en River. Golazo. 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La alegría del triunfo en el debut de Eduardo Coudet como entrenador de River quedó algo empañada por la lesión de un futbolista titular, que no podría estar ante Sarmiento de Junín luego de salir en el entretiempo de la victoria 2-1 frente a Huracán en Parque Patricios por la Liga Profesional.

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Sebastián Driussi sufre una pubalgia, y es duda:

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Driussi, el delantero elegido por Coudet.

Driussi, el delantero elegido por Coudet.

Se trata del delantero Sebastián Driussi, que marcó un gol en el estadio Tomás Adolfo Ducó pero encendió las alarmas en el equipo dirigido por el Chacho, y está en duda su participación en lo que resta del torneo. La salida del atacante para el ingreso de Joaquín Freitas generó preocupación en el cuerpo técnico.

El cuerpo médico todavía no brindó mayores detalles sobre los plazos de recuperación, aunque el futbolista apunta a llegar en condiciones al debut de River en la Copa Sudamericana y al posterior Superclásico.

Por ese motivo, tras el encuentro, el propio Eduardo Coudet confirmó en conferencia de prensa que el exjugador de Zenit de Rusia y Austin de la MLS arrastra una pubalgia desde hace varios días, molestia que explica su reemplazo en el descanso y la chance de que no participe demasiado en el futuro cercano.

El entrenador explicó la situación del delantero que abrió el marcador ante el Globo: “Seba viene con una pubalgia y siente dolor. Pregunté y es más sobre ese tema que una lesión muscular. Transmito lo que me pasa el doctor y aparentemente muscularmente no es nada; trae el tema del pubis, que a veces molesta de más y te impide hacer cosas”, afirmó.

Las opciones de River para reemplazar a Driussi:

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Subiabre podr&iacute;a ser titular por la lesi&oacute;n de Driussi

Subiabre podría ser titular por la lesión de Driussi

River recibirá a Sarmiento de Junín en el estadio El Monumental y aún no existe confirmación sobre la presencia de Driussi. El técnico también tiene la opción de preservarlo, ya que no habrá fecha entre semana y el próximo compromiso posterior será el domingo 22 de marzo ante Estudiantes de Río Cuarto.

En caso de ausencia, Freitas aparece como primera alternativa en el ataque junto a Ian Subiabre. Además, Maximiliano Salas, Agustín Ruberto y Cristian Jaime figuran como opciones, aunque los dos últimos no integraron la convocatoria anterior. Coudet tampoco podrá contar con Facundo Colidio, expulsado ante Huracán.

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