Alarma en River por la lesión de un referente: "Siente dolor"

La alegría del triunfo en el debut de Eduardo Coudet como entrenador de River quedó algo empañada por la lesión de un futbolista titular, que no podría estar ante Sarmiento de Junín luego de salir en el entretiempo de la victoria 2-1 frente a Huracán en Parque Patricios por la Liga Profesional.
El cuerpo médico todavía no brindó mayores detalles sobre los plazos de recuperación, aunque el futbolista apunta a llegar en condiciones al debut de River en la Copa Sudamericana y al posterior Superclásico.
Por ese motivo, tras el encuentro, el propio Eduardo Coudet confirmó en conferencia de prensa que el exjugador de Zenit de Rusia y Austin de la MLS arrastra una pubalgia desde hace varios días, molestia que explica su reemplazo en el descanso y la chance de que no participe demasiado en el futuro cercano.
El entrenador explicó la situación del delantero que abrió el marcador ante el Globo: “Seba viene con una pubalgia y siente dolor. Pregunté y es más sobre ese tema que una lesión muscular. Transmito lo que me pasa el doctor y aparentemente muscularmente no es nada; trae el tema del pubis, que a veces molesta de más y te impide hacer cosas”, afirmó.
Las opciones de River para reemplazar a Driussi:
River recibirá a Sarmiento de Junín en el estadio El Monumental y aún no existe confirmación sobre la presencia de Driussi. El técnico también tiene la opción de preservarlo, ya que no habrá fecha entre semana y el próximo compromiso posterior será el domingo 22 de marzo ante Estudiantes de Río Cuarto.
En caso de ausencia, Freitas aparece como primera alternativa en el ataque junto a Ian Subiabre. Además, Maximiliano Salas, Agustín Ruberto y Cristian Jaime figuran como opciones, aunque los dos últimos no integraron la convocatoria anterior. Coudet tampoco podrá contar con Facundo Colidio, expulsado ante Huracán.