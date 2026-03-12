En el debut de Coudet, River le ganó 2-1 a Huracán con un penal de Montiel tras la intervención del VAR

El River de Eduardo Coudet arrancó con una sonrisa, ya que derrotó por 2-1 a Huracán de Parque Patricios en condición de visitante con goles de Driussi y Montiel de penal, tras la intervención del VAR. El tanto del Globo lo marcó Caicedo, también desde los 12 pasos, tras un penal infantil de Martínez Quarta.
Con este triunfo, River acumula una racha positiva de dos triunfos y un empate en los últimos tres juegos. Suma 14 puntos y está ubicado en el quinto escalón de la zona B y se mete de lleno en la zona de playoffs. Por su parte, Huracán está en el octavo escalón y se adueña del último boleto a los cruces de playoffs.
Ell resumen del triunfo de River sobre Huracán por 2-1