En el debut de Coudet, River le ganó 2-1 a Huracán con un penal de Montiel tras la intervención del VAR

El River de Eduardo Coudet arrancó con una sonrisa, ya que derrotó por 2-1 a Huracán de Parque Patricios en condición de visitante con goles de Driussi y Montiel de penal, tras la intervención del VAR. El tanto del Globo lo marcó Caicedo, también desde los 12 pasos, tras un penal infantil de Martínez Quarta.

Con este triunfo, River acumula una racha positiva de dos triunfos y un empate en los últimos tres juegos . Suma 14 puntos y está ubicado en el quinto escalón de la zona B y se mete de lleno en la zona de playoffs. Por su parte, Huracán está en el octavo escalón y se adueña del último boleto a los cruces de playoffs.

El conjunto de Núñez manejó la pelota y el ritmo del juego en la mayor parte del encuentro , pero sin inquietar demasiado a Hernán Galíndez.

Hasta que a los 27 minutos, luego de una buena jugada colectiva, Gonzalo Montiel envió el centro desde la derecha y Sebastián Driussi abrió el marcador de cabeza.

El tiempo transcurría sin grandes emociones. El Globo luchaba en mitad de campo y River, impreciso, no encontraba los espacios para ampliar la ventaja.

En el cierre de la primera mitad, Nicolás Ramírez sancionó un discutido penal de Lucas Martínez Quarta sobre Jordy Caicedo, que desató la bronca de Coudet en el banco.

image Eduardo Coudet se mostró feliz con el triunfo de River en su debut. Gentileza.

El delantero ecuatoriano no falló y desde los doce pasos empató 1-1 de forma parcial el encuentro.

Ya sin Driussi y con Joaquín Freitas en campo, River tuvo el 2-1 en un centro pasado que le quedó a Montiel, quien erró el cabezazo. Huracán tuvo la suya con Caicedo, pero Santiago Beltrán le contuvo el remate.

A los 70', Fabio Pereyra le cometió un claro penal a Ian Subiabre, Coudet apuró el ingreso de Juanfer Quintero para que ejecute: Galíndez le adivinó la intención y tapó el disparo.

Apenas cinco minutos después, un tiro libre del colombiano dio en la mano de Emmanuel Ojeda, colocado en la barrera dentro del área y el VAR convocó al juez.

image Cachete Montiel marca el 2-1 de River sobre huracán desde los 12 puntos. Gentileza.

Ramírez revisó la acción, sancionó penal y, además, expulsó a Facundo Colidio y Lucas Carrizo por golpearse mientras se encontraba frente a la cabina.

Esta vez fue Montiel quien se hizo cargo del remate desde los doce pasos y no falló: 2-1 triunfo River en el debut del Chacho Coudet.

Los goles del triunfo de River sobre Huracán por 2-1

