La buena noticia que recibió Coudet en River, pensando en la visita a Huracán

El entrenador cuenta con la recuperación de un futbolista de mucho peso dentro y fuera de la cancha, que podría estar ante el Globo por Liga Profesional.

River necesita levantar cabeza y comenzar a dejar atrás el mal trago vivido por la salida de Marcelo Gallardo. Con Eduardo Coudet a la cabeza de un nuevo proyecto, el Millonario se alista para enfrentar a Huracán de Parque Patricios por el Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Pensando en ese encuentro importante frente al Globo en el Palacio Tomás Adolfo Ducó, el flamante técnico del conjunto de Núñez recibió una buena noticia en el comienzo del sábado. Se trata de la recuperación de un jugador muy importante para el andamiaje colectivo, que podrá estar el próximo jueves.

Juan Fernando Quintero está para volver: River Plate Juanfer Quintero, pieza recuperada en River Gentileza. El nombre que recibió el alta médica y ya está trabajando a la par del grupo es nada menos que el mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero. Después de lesionarse en el choque ante Vélez Sarsfield, el hábil volante atravesó una fuerte etapa de rehabilitación con el cuerpo médico, que logró ponerlo en condiciones para el debut de Coudet.

Así, el DT tendrá a disposición a uno de los mejores futbolistas del plantel, que ha sido uno de los únicos puntos altos de un equipo que no demuestra rebeldía ni buen juego. Si bien no trascendió si será titular, se especula por lo menos con su presencia en el banco de los suplentes por si es necesario su ingreso.

Su lugar entre los once depende del esquema táctico que decida mandar al campo el Chacho, además de su evolución física durante la semana. Si se inclina por un 4-3-3, con Driussi, Salas y Freitas o Colidio repartiéndose el ataque, Quintero no tendría demasiado lugar. Sin embargo, su ingreso sería obvio en un 4-3-1-2, uno de los parados tácticos que pican en punta para el duelo ante Huracán.