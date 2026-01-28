Con dos goles de Juanfer Quintero, River derrotó 2-0 a Gimnasia de la Plata en el Monumental

Con dos golazos de Juanfer Quintero, River Plate superó 2-0 a Gimnasia de La Plata en el Monumental. Dos juegos, dos triunfos. Videos: mirá los goles.

River derrotó a Gimnasia por 2-0 en el estadio Monumental y logró su segunda victoria en el torneo Apertura. Al equipo de Marcelo Gallardo se le abrió el partido por la expulsión de Manuel Panaro cuando solamente se jugaban 10 minutos y lo ganó por la zurda de Juanfer Quintero, quien marcó el primero con lindo tiro libre cuando finalizaba la etapa inicial y sentenció la historia en el inicio del complemento.

River Plate vs. Gimnasia de la Plata Por la segundo fecha de la zona B del Torneo Apertura, River Plate recibe a Gimnasia y Esgrima de La Plata. Gentileza. La mala para el local fue la infantil expulsión de Matías Viña, mientras que en el final el Lobo se quedó con 9 por la roja a Jorge de Asís. El fin de semana, una prueba de fuego ante Rosario Central.

La palabra de Juanfer Quintero, la figura en el Monumental "Muy contento, felicitar al grupo. Creo que hicimos un gran partido. Lo más importante es que el equipo ganó, este es un juego colectivo. Siempre trato de hacer las cosas bien, más allá de lo que es la cinta. En el último semestre no estaba al 100% y la pretemporada es la gasolina para lo que se viene"

Los goles de Juanfer Quintero para el triunfo de River sobre Gimnsaia por 2-0



#LPFxTNTSports



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 28, 2026