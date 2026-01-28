Con dos goles de Juanfer Quintero, River derrotó 2-0 a Gimnasia de la Plata en el Monumental

La mala para el local fue la infantil expulsión de Matías Viña, mientras que en el final el Lobo se quedó con 9 por la roja a Jorge de Asís. El fin de semana, una prueba de fuego ante Rosario Central.
La palabra de Juanfer Quintero, la figura en el Monumental
"Muy contento, felicitar al grupo. Creo que hicimos un gran partido. Lo más importante es que el equipo ganó, este es un juego colectivo. Siempre trato de hacer las cosas bien, más allá de lo que es la cinta. En el último semestre no estaba al 100% y la pretemporada es la gasolina para lo que se viene"
Los goles de Juanfer Quintero para el triunfo de River sobre Gimnsaia por 2-0